- E de vânzare câinele ăsta?- Da, de vânzare.- E rasă pură, are arbore genealogic?- N-are, frate, foloseşte orice arbore!La vamă:- Câinele meu spune că ați consumat droguri. Vă vom supune la un test.- Cine, eu? Dumneavoastră vorbiți cu câinele şi EU am consumat droguri?Un tânăr se duce la o ghicitoare, se așază la o masă pe care este un bol de cristal şi ea îi spune:- Văd că dumneata ai doi copii.- Asta s-o crezi matale. Am trei copii!Ghicitoarea zâmbește şi-i dă replica:- Asta s-o crezi matale!La dentist:- Domnule doctor, aţi uitat că de trei minute stau cu limba scoasă?, zice pacienta iritată.- N-am uitat, vreau doar să-ţi scriu reţeta în linişte.Un poliţist opreşte un şofer vitezoman:- Ştii, am avut presimţirea că o să dau o amendă astăzi. De-aia te-am şi aşteptat aici toată ziua.- Păi... Am venit cât de repede am putut.Un bătrânel avea impresia că băbuţa lui nu prea mai aude şi se gândeşte să facă un test. Merge într-un colţ al camerei şi zice:- Auzi?Bătrânica, nicio reacţie. Mai face bătrânelul câțiva paşi şi spune iar:- Auzi?Bătrânica, iar, fără reacţie. Se duce bătrânelul mai aproape lângă ea şi spune:- Auzi?Bătrânica se răsteşte la moş:- Pentru a treia oară îţi spun: DA!