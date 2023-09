La ora de engleză, profesoara îl întreabă pe Bulă:- Bulă, cum îi zici lui Ştrulă, în engleză, „Ştrulă, vino încoace”?- Ştrulă, come here!- Bravo, Bulă! Dar cum îi zici „du-te încolo”?Stă Bulă, se gândeşte un pic, apoi răspunde sigur pe el:- Mă duc în partea cealaltă a camerei şi îi zic: „ Ştrulă, come here”!”Bulă se întoarce târziu de la școală.Taică-su îl vede și începe să-l certe:- Unde ai fost, mă copilule, până la ora asta?!- M-a oprit doamna dirigintă. M-a pedepsit.- De ce?- Pentru că nu am vrut să torn pe cineva.- Bravo, Bulă! Așa te-am învățat. Onoarea trebuie să fie înainte de toate. Dar despre cine era vorba, pe cine voia să torni?- Doamna profesoară voia să îi zic cine l-a omorât pe Mihai Viteazul. Dar stai calm, o vorbă n-a scos de la mine!- Cum, joci poker, acasă, cu soția?- Nu am ce face, e singura modalitate de a-mi recupera o parte din salariu!Doi poliţişti găsesc trei grenade într-o groapă.- Ce ne facem cu ele?- Le ducem la secţie.- Şi dacă explodează una pe drum?- Spunem că am găsit doar două.Doi poliţişti intră cu maşina într-un copac. Primul:- Bă, uite în ce fel e maşina, e zob! Al doilea:- Da bă, dar priveşte partea bună. Primul:- Care?- O să fim promovaţi că suntem primii la accident.- Ionescule, tu crezi în reîncarnare?, întreabă şeful de echipă...- Nu ştiu, şefule, ce să zic... nu prea cred... Dar de ce mă întrebaţi?- Păi... te cheamă la telefon bunica ta, la care ai fost la înmormântare acum trei zile!