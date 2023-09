Merge un schelet la medic.Medicul: Acum se vine?Un doctor cu strabism convergent se ciocneşte pe holul spitalului cu un alt medic, cu strabism divergent. Primul îi spune:- De ce nu te uiţi pe unde mergi?Celălalt îi răspunde:- Dar tu de ce nu mergi pe unde te uiţi?O bătrână îşi cumpără televizor nou. Vede un meci de fotbal, iar a doua zi, unul de rugby. Cheamă urgent depanatorul.- Nu are nimic televizorul dvs.- Ba da, are, protestează bătrâna, fiindcă ieri am văzut mingea rotundă, iar azi este ovală.Bulă sună la 112.- Alo, salvarea?!- Da, ce s-a întâmplat?- Soţia mea are halucinaţii!- Cum aţi realizat asta?- Sunt fantome în casă şi ea nu le vede!- De ce aleargă tinerii aceia în jurul terenului de fotbal?- Primii trei vor primi medalii.- Şi ceilalţi de ce mai fug?- Aveţi păduchi?- Da!- Şi cu ce-i trataţi?- Păi, nu sunt bolnavi!Un apel telefonic la o agenție de turism:- Faceți excursii în Egipt?- Da, desigur...- Spuneți-mi, vă rog, ce stațiuni balneare sunt acolo?- Sharm-el-Sheick, Hurgada, Taba, Nuveiba...- Stop.... Nuveiba. Nuveiba e bine!- Când doriți să plecați, câte persoane?- A, nu, nu plecăm. Noi doar rezolvăm integrame.