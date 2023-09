Un ardelean iese cu capra pe câmp și se întâlnește cu un oltean, care zice:- Unde te duci cu boul ăsta?- Ce bou, mă, nu vezi că-i capră?- Da’ nu cu tine vorbeam.În salonul pacientului intră o asistentă blondă și este luată la întrebări:- Spune-mi, te rog, am vreo speranță?- Nu. Nu ești pe gustul meu!După noaptea nunții, mirele spune puțin ofticat:- Din câte văd, dragă, eu nu sunt primul…Soția, în timp ce fuma o țigară răspunde:- Din câte văd și eu, nu vei fi nici ultimul…Bulă, după ora de științe naturale:- Am învățat, ieri, la școală, că apa nu are nici miros, nici gust, nici culoare, dar nu este adevărat - spune Bulă mamei sale.- De ce spui asta?- Pentru că am pus ieri apă în berea lu’ tata și a observat imediat.- Nu știu ce să fac cu străbunicul meu: își roade unghiile tot timpul.- Și al meu făcea la fel, dar l-am dezvățat rapid.- Cum? I-ai legat mâinile?- Nu, i-am ascuns dinții.Soțul și soția, la restaurant. De soț se apropie o frumoasă tânără și, fără să spună nimic, îl sărută cu patimă.Soția furioasă:- Cine este?- Lasă-mă în pace... Acum mă gândesc cum să-i explic cine ești tu!