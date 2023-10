După ce a oficiat o căsătorie, preotul îşi continuă predica, dând sfaturi tinerilor căsătoriţi:- Iar soţia are datoria de a-şi urma în viaţă tot timpul soţul…Tânăra soţie mărturiseşte:- Nu cred c-am să pot, părinte! El e factor poştal...- Bunico, tu singură ai venit la noi în vizită?- Singură, nepoțelule, singură.- Păi, de ce oare tata spunea că te-au adus dracii?Un scoţian, dimineaţa, se trezeşte şi îşi pipăie nevasta. Aceasta e rece ca gheaţa. Scoţianul o mai pipăie o dată şi constată că tot rece e. Coboară din pat şi aleargă disperat pe scări spre bucătărie, la parter, izbeşte uşa de perete şi îi spune bucătăresei, care se uita la el buimăcită:- Pune o singură porţie, în dimineaţa aceasta o să fiu singur la masă!Într-o zi însorită de vară, Alinuţa se juca, arzând furnicile cu lupa.- De ce chinui bietele vieţuitoare? o dojeni maică-sa. Copil rău ce eşti!- Dar eu n-am vrut decât să le-aprind ţigările…Un scoţian îşi cheamă fiul:- Du-te la vecinul de sus şi cere-i ciocanul!După cinci minute, se întoarce fiul fără ciocan. Tatăl îl întreabă:- Nu ţi-a dat vecinul ciocanul?- Nu.- Zgârcitul! Atunci, du-te şi adu-l pe al nostru.Astăzi, m-am trezit la cinci dimineaţa, am alergat opt kilometri, am băut suc verde, am mâncat salată… restul visului nu mi-l mai amintesc…- Aurul expus în aer liber suferă vreo schimbare?- Da, domnule profesor!- Într-adevăr! Şi anume?- O schimbare de proprietar…O femeie fatală aştepta autobuzul în staţie ca să plece acasă. Afară ploua tare. Un Porsche alb, superb, frânează brusc şi un bărbat prezentabil o întreabă:- Vă pot duce acasă, domnişoară?- Nu mă deranjează, dar unde staţi?