- Am învățat ieri la școală că apa nu are nici miros, nici gust, nici culoare, dar nu este adevărat, spune Bulă mamei sale.- De ce spui asta?- Pentru că am pus ieri apă în berea lui taică-miu şi a observat imediat...Într-o intersecție oprește un conducător auto. Neștiind cum să ajungă unde avea nevoie, întreabă un polițist în mai multe limbi, însă fără succes.Văzând că nu scoate nimic de la polițist pleacă mai departe.După aia vine o babă la polițist şi îi spune :- Uite maică, omu' ăla ştia atâtea limbi străine!La care polițistul îi replică:- Şi la ce i-a folosit?Făt-Frumos a făcut tot posibilul și i-a adus prințesei, în sfârșit, luna de pe cer. Aceasta s-a uitat la lună și i-a spus lui Făt-Frumos:- Altă culoare n-ai găsit?Copilul în sufragerie, mama la bucătărie:- Maaaami, arde veioza!!!Mama, de la bucătărie:- Fiule, nu arde, ci luminează!Peste două minute:- Maaami, luminează perdelele!Soacra la discuții cu ginerele:- Costele, tu crezi că există altă viață după moarte?- După a ta, sigur!Vorbesc două prietene:- Soțul tău fumează?- Doar după ce facem sex.- Păi nu e dăunător pentru sănătate?- Eh, două, trei țigări pe an nu cred că e mult!