Un viitor tată se plimba agitat pe coridorul maternității. În sfârșit, zărește doctorul ieșind din sala de nașteri.- Doctore, liniștește-mă! Spune-mi, e băiat?- Da, cel din mijloc.Într-o cafenea, stă un domn și bea liniștit o cafea. Nu are laptop, nu are smartphone, nu are iPad. Stă așa, ca un psihopat!Vine șeful la mine astăzi cu o falcă-n cer și una-n pământ și zbiară:- Am auzit că ai poze indecente pe iPhone cu fiica mea! E adevărat?- Da, însă nu e ceea ce crezi.- Nu? Dar atunci ce e?- E un Samsung Galaxy…- Douăzeci de ani în șir am tot dresat purici, iar acum mă ocup de iepurași.- De ce?- Păi, nu mai văd ca-n tinerețe.- Pentru o digestie mai bună beau bere, pentru apetit vin alb, dacă am semne de tensiune joasă vin roșu, pentru tensiune înaltă coniac, în caz de angină vodcă.- Dar apă?- Încă nu am avut boală așa gravă.Nevasta către soț:- Dragule, tu nu îmi spui niciodată că mă iubești.Soțul:- Ți-am spus o dată. Dacă o să fie vreo schimbare, atunci te anunț!- Suntem împreună de aproape 15 ani. Avem și doi copii. Nu crezi că ar trebui să ne căsătorim?- Poate că da, dar cine ne mai ia la vârsta noastră?