Bulă, mai este un an..- Până ce, Bubulino?- Până în 2025, când sărbătorim „nunta de argint”!- Draga mea, mai bine să mai așteptăm încă cinci ani, să sărbătorim „războiul de 30 de ani”.Doctorul: Mi-aţi ascultat sfatul şi aţi dormit cu fereastra deschisă?Pacientul: Da.Doctorul: Deci v-a dispărut complet astmul de care sufereaţi?Pacientul: Nu, dar mi-au dispărut ceasul, televizorul şi laptopul.- Luați pastila asta albastră înainte de a face sex!- Și voi avea o erecție?- Veți avea o bâtă de baseball, garantat!- Doctore, dar eu voiam să fac sex cu nevasta-mea, nu s-o cotonogesc cu bătaia!În timp ce un poliţist stătea de gardă într-un parc, aude ceva dintr-un tufiş. Se duce să vadă ce este şi iese un bărbat.- Ce faci măi omule, aici, la ora asta?- Flotări.- Ia dă-le încoace...Un doctor moare, ajunge la poarta Raiului şi aude vocea Sfântului Petru:- Furnizorii intră prin uşa din spate.Doi prieteni vorbeau:- Cum e, mă, să fii însurat?- Super tare, mă simt de parcă aş avea iarăşi 16 ani.- Adică?- Fumez în toaletă, beau pe ascuns…Am întâlnit o femeie superbă, frumoasă, inteligentă, fermecătoare. Am venit cu ea acasă, însă familia mea n-a apreciat-o. Mai ales soţia!