Un ardelean şi un oltean în tren. Ardeleanul îl servește cu o pălincă pe oltean, la care ăsta zice:-Măi nene, să știi că şi eu am făcut anul ăsta o pălincă super, de 38 de grade.La care ardeleanul:-Mă ficior, d-apăi aia-i febră, nu-i pălincă.Tineri căsătoriți la masă. Soția:- Ţi-a plăcut felul doi, dragă? L-am făcut din cartea de bucate.Soțul:- Altădată, să folosești paginile. Coperta este cam tare.Se apropie un șofer de un polițist şi începe să-i mulțumească, îi face un cadou şi chiar încearcă să-i strecoare ceva bani în buzunar. Polițistul, nedumerit, îl întreabă care este problema. Răspunsul vine imediat:- Dumneavoastră i-ați ridicat ieri permisul de conducere soției mele!Un evreu se află pe patul de moarte şi-i spune singurului său fiu:- Isaac, mai am puțin şi mor şi vreau să știi că cele 7 vile, 3 blocuri, 30 de taxiuri, fabrica de îmbrăcăminte, cele două ferme, 8 magazine, bijuteriile, titlurile bancare, valorile, sculpturile...- Da, tată, îmi rămân mie?- Nu, dar le vând, ieftin, foarte ieftin!Hitler merge pe front şi, pentru a testa dragostea pe care o are armata pentru el, îl întreabă pe un soldat:- Atunci când te afli în prima linie, sub focul artileriei, ce-ţi dorești?- Ca Fuhrer-ul meu să stea lângă mine.În armată, comandantul:- Cei căsătoriți în stânga, cei necăsătoriți în dreapta!- Şi homosexualii? întreabă un soldat.- Încolonați în spatele meu, răspunde comandantul.O bunică evreică își urmărea nepotul cum se joacă pe plajă când un val uriaș vine şi îl ia în larg.Se roagă: "Doamne, te rog adu-mi nepotul înapoi, te implor, este singurul meu nepot".Imediat un val la fel de mare ca primul îl aduce pe nepot înapoi, ca şi când nimic nu s-ar fi întâmplat.Atunci bunica se uită spre cer şi zice: "Doamne, să știi că avea şi o pălărie".