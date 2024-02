Un motociclist se învârtea cu motocicleta lui în jurul unui restaurant, zicând:- Cine are motocicletă ca a mea?Mai trec două ore în care el tot se mai învârtește și zice același lucru. Până la urmă, unu` din restaurant iese, și îi spune:- Ce te tot lauzi atâta cu motocicleta ta?- Nu mă laud. Cine are motocicletă ca a mea, că nu știu cum s-o opresc!Conferință la care participă trei berze.Una întreabă:- Ce ați mai făcut zilele astea?Prima barză:- Eu am adus pe lume doi gemeni drăguți!A doua barză:- Eu am adus pe lume niște tripleți!A treia barză:- Eu am speriat doi studenți!Două blonde discutau. La un moment dat, una dintre ele îi spuse celeilalte:- Auzi, fată, m-a invitat George la majoratul lui.- Ei, da, tare! Şi câți ani împlinește?- De unde să știu, că nu mi-a spus...Două prietene povestind între ele:– Tu, cum e soțul tău?– E un amestec dintre Dr. House, Mr. Bean și Brad Pitt.– Vai, tu, ai un bărbat doctor, inteligent, simpatic și glumeț, frumos și atrăgător?– Ah, nu, e șchiop și arogant, urât și caraghios, narcisist și drogat.