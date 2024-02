Poeta Ecaterina Marga lansează "Îndreptățitele cuvinte", la Biblioteca Județeană

Volumul va fi prezentat de managerul Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman”, prof. univ. dr. habil. Angelo Mitchievici, poeta Emilia Dabu, membră a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Dobrogea și președinte al Clubului Artelor „Solteris’’ Mangalia, precum și de doctor în filologie Nastasia Savin, profesor de limba și literatura română.





Ecaterina Marga s-a născut la 23 octombrie 1948, în localitatea Luciu, din Ialomița, în numeroasa familie a Mariei și a lui Radu Dinescu, având încă trei surori și patru frați. Adoptată la vârsta de 5 ani, „peregrinează’’ împreună cu mama adoptivă astfel încât, după ce începe școala primară, la Giurgeni, va continua la Ionești pentru scurt timp, apoi la Rubla (în fosta regiune Galați), unde tatălui adoptiv, Bucur Brașoveanu, i se stabilește domiciliul obligatoriu, după eliberarea dintr-o închisoare și până la arestarea următoare tot ca deținut politic. După cei patru ani petrecuți la Rubla, încheie școala primară la Giurgeni. După absolvirea Liceului ,,Ioan Cotovu’’ din Hârșova, urmează Facultatea de Pediatrie, la București. În perioada studenției frecventează cenacluri literare și scrie la reviste literare studențești. După absolvirea facultății, se dedică profesiei de medic pediatru, în Dobrogea (perioada 1973 - 2023). Este căsătorită și are doi copii, Ioana-Eveline, profesoară, stabilită în Franța, și Radu-Costin, antrenor de triatlon.





A debutat în anul 2019, cu volumul de poezii „Maria, mon amour’’, la Editura Callas Print, Mangalia. Ulterior, a mai publicat: „Într-o seară la Rubla’’, Ex Ponto, 2020; Volumele de sonete (1,2 și 3) „Prea tânărului Will’’, Ex Ponto, 2020 – 2021; Cărți de poezie pentru copii: „Lumea culorilor” și „De luni până duminică’’, Ex Ponto, 2022.





Marți, 20 februarie 2024, cu începere de la ora 16:00, Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanța va fi gazda unui eveniment editorial special. Poeta Ecaterina Marga va reveni în atenția iubitorilor de poezie cu noul său volum de versuri, cel de-al optulea, denumit sugestiv „Îndreptățitele cuvinte’’ și apărut la Editura Ex Ponto Constanța.