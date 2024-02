- Bade, e departe Clujul?- Ești pe jos sau cu mașina?- Pe jos.- No, mergi drept înainte și marți o iei la stânga.- Ioane, iar bei? Mi-ai promis că te-ai schimbat, că ai devenit alt om.- Da, dragă, chiar am devenit un alt om, doar că şi ăstuia îi place să bea.Care este asemănarea între Rihanna şi o Dacie?- Amândouă fac: rampapapam, rampapapam!O doamnă intră într-un magazin de arme.- Daţi-mi, vă rog, un Beretta, calibrul 45.Vânzătorul:- Pentru apărare?- Nu, pentru apărare mi-am angajat un avocat!Pasagerul unui avion mărturisește:- Îmi vine așa să vomit!La care stewardesa promptă:- Vă aduc într-o secundă o pungă!- Dar de ce? Credeți că vreau să iau chestia asta acasă?- Mămico, scrie-mi o scrisoare către Moş Crăciun!- De ce nu-i scrii tu?- Pentru că nu vreau să risc ca în loc de cadouri să-mi trimită o carte de gramatică!Un ardelean la cârciumă:- Un litru de pălincă, vă rog!- Aveți recipient?- Da' io ce's?Doi prieteni:- NesimțituIe! Eu îți spun că nevastă-mea a făcut un copil și tu mă întrebi cu cine?- Nu te enerva, am crezut că știi!