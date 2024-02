- Ai o mulțime de tablouri frumoase. Din ce epocă sunt?- Din epoca în care aveam bani.- Șeful mi-a făcut astăzi un cadou.- Dar nu pari prea bucuros.- Mi-a dat Codul Penal!Un tip îi spune altuia:- Ești prost! Ești extraordinar de prost! Nu este posibil să fie cineva atât de prost! Nu am văzut niciodată un astfel de prost! Dacă ar exista un concurs de proști, ai fi pe locul doi!- De ce pe doi?- Pentru că ești prea prost pentru a fi pe primul!Un politician ţine un discurs electoral:- Adversarul meu, deputatul în funcție, v-a furat pe rupte timp de 4 ani... Dați-mi şi mie o șansă!Doi pureci:- Ce facem, mă? Mergem pe jos sau luăm un cățel?Conferință la care participă trei berze.Una întreabă:- Ce ați mai făcut zilele astea?Prima barză:- Eu am adus pe lume doi gemeni drăguți!A doua barză:- Eu am adus pe lume niște tripleți!A treia barză:- Eu am speriat doi studenți!