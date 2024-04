Nevasta unui deținut, în audiență la directorul închisorii:- Domnule director, am venit aici să vă rog să-i dați soțului meu o muncă mai ușoară.- Dar, doamnă, bărbatul dumneavoastră lipește etichete pe sticle...- Nenorocitul, mie mi-a zis că sapă la un tunel.Un bărbat abordează o femeie într-un bar:- Domnișoară, dacă ți-aș oferi un milion de euro, ai accepta să faci sex cu mine?- Da, bineînțeles.- Dar dacă aș spune că îți dau doar 10 lei?- Mă jignești! Ce fel de femeie crezi că sunt?- Asta am stabilit mai devreme, acum încerc doar să negociez prețul.Un mecanic de ocazie șurubărea la mașină când un cal, înhămat la o căruță de lângă el, îi spune:- Vezi că-i de la carburator.Omul stupefiat se adresează căruțașului :- Dom’le, calul tău vorbește, mi-a spus că-i de la carburator!- Nu-l băga în seamă, îi spune căruțașul, nu se pricepe la mecanică.Tocmai am primit un sms pe telefon: „Fie ca lumina Sărbătorilor să te surprindă…”- „Ce idiot…” mi-am zis în gând.După care am băgat repede telefonul în buzunar, mi-am tras cagula înapoi pe față și am continuat să forțez fereastra cu ranga.