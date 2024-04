HOROSCOP. Ce ne prezic astrele, MIERCURI

Berbec: Este loc de petrecere în preajma ta, fie că tu ești în centrul atenției, fie că ești un simplu musafir, dar trăsăturile principale ale zilei sunt: veselie, entuziasm, bună dispoziție, libertate de exprimare și de mișcare.Taur: Cândva, la un curs de specialitate, ai primit informația menită să rezolve problema ta actuală, deci du-te direct la sursă. Totul are o rezolvare în lumea asta.Gemeni: Cel mai bun prieten este partenerul tău de viață, sufletul tău pereche, care va sări în ajutorul tău la cel mai mic semn, completându-te perfect, orice ai face. Aşadar, nu îţi mai imagina contrariul!Rac: Nu ești mulțumit de nivelul la care ai dus un proiect care a durat multă vreme, dar acum ești pe ultima sută de metri și nu se mai poate schimba nimic. Trebuie să accepți situația ca atare, în ciuda dezamăgirii create.Leu: Atmosfera este cam tensionată în jurul tău din cauza apariției în anturajul tău a unei persoane pe care toată lumea o evită. Dacă ai putea ieși din acest mediu încărcat negativ, ar fi o zi interesantă și plină de acțiune.Fecioară: Un rezultat nu poate mulțumi pe toată lumea, deci, dacă pe tine te avantajează, nu același lucru se poate spune despre cel de lângă tine, care are de suferit. Momentan, contezi doar tu și satisfacția deplină pe care o ai.Balanță: Graba strică treaba, știi prea bine, dar e greu să-ți ții sub control energia în exces, deci ai putea face o gafă de zile mari. Spui ce-ți vine în minte, nu gândești prea mult înainte de a te implica într-o acțiune, ceea ce mărește riscul unor erori majore.Scorpion: Acum se vede că ai mai învățat câte ceva, ai mai acumulat experiență și poți rezolva mult mai ușor dilemele de odinioară. Din când în când e bine să repornești acțiuni care nu au mers prea departe cândva. A doua oară va ieși mai bine.Săgetător: Nu te simți bine în postura de învins, dacă altcineva s-a prezentat mai bine decât tine la o confruntare. În loc să consideri totul un eșec, mai bine te-ai ambiționa să recuperezi din handicap și, la următoarea ocazie, să fii tu în frunte.Capricorn: Se știe că ești greu de convins, pentru că tu le vezi pe toate în cele mai mici detalii. Dacă ai depăși aceste temeri inutile și rezervele care te copleșesc, poate ai fi capabil să ajungi la niște roade de care să fii mândru.Vărsător: Stai și chibzuiești profund asupra perspectivelor îndepărtate ale unui proiect pe care l-ai început alături de un grup mai numeros de persoane. Este un moment dificil, pentru că un pas greșit i-ar putea afecta și pe ei.Pești: Nu prea te conformezi realităţii, în ultimul timp. Nu trebuie să te abați de la reguli nici în cele mai mici detalii, pentru că uneori erorile pot fi mici, dar cu efecte mari.