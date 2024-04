Un scoțian se plânge cumplit de o măsea. Văzându-l, un călător îi spune:- Te doare măseaua? De ce nu te duci la dentist!?- N-are rost. Mai rabd un pic și scap. Peste patru ani, termină fiul meu stomatologia.- Ce costum elegant ai, Popescule.- E o surpriză de la nevastă-mea. Ieri am venit mai devreme acasă și l-am găsit așezat frumos pe un scaun din dormitor.Bulă intră în biroul directorului:- Domnule director, mă iertați, mâine soția mea are foarte multă treabă cu mine, trebuie să mut o grămadă de mobilă prin casă, să curăț grădina, să fac ordine în garaj. V-aș fi recunoscător dacă mi-ați da și mie liber.- Nici să nu te gândești!- Știam eu, domnule director, că pot conta pe dumneavoastră.Polițistul:- Domnișoară, ați întrecut orice măsură, în această săptămână ați lovit deja al cincilea pieton!- Și câți am voie?Ion stă întins sub un pom, privește păsările de deasupra capului său și vaca ce paște în apropierea sa.- Nu-i bine orânduită lumea asta, gândește el în sinea sa. Acestei mici păsări i s-a dat o libertate prea mare, pe când vaca stă legată cu o sfoară.La un moment dat, pasărea îi face drept în cap.- Doamne, cât ești tu de înțelept! Dacă era vaca în copac…