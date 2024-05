- Alo, domule profesor, vă anunţ că Ionel este bolnav şi nu poate veni azi la şcoală.- Bine, dar cu cine vorbesc? întreabă profesorul.- Tatăl meu este la telefon!Copilul: - Cred că mama mea nu știe nimic despre copii!Educatoarea: - Ce te face să crezi asta?Copilul: - Atunci când sunt treaz, mă trimite la culcare și atunci când sunt obosit, mă trezește.Bulă şi Alinuța se duc la maternitate.Doctorul: - Felicitări! Aveți un băieţel!- Alinuțo, cu cine seamănă? întreabă Bulă fericit.- Degeaba-ți spun, măi Bulă, că nu-l cunoşti!Astăzi mi s-a desprins accidental o bucată de acoperiș de pe casă. Ce spaimă am mai tras... Noroc cu soacră-mea, că altfel îmi făcea praf toată gresia de pe scările de la intrare!Soțul se întoarce de la vânătoare.- Ei, cum a decurs vânătoarea, dragul meu?- Bine, de-acum n-o să mai cumpărăm carne o lună.- Cuuum, ai împușcat un cerb?!- Nu, am băut tot salariul.- Câți ani îmi dai, Ioane?- Ce să-ți mai dau, Marie, că și așa ai destui...- Marie, ție ți-ar plăcea să fii bărbat?- Da, măi Ioane, dar ție?