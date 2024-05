Poliţiştul către şofer:- Actele la control vă rog!- Poftiţi!- Permisul dumneavoastră este expirat!- Păi şi care este problema? Că doar nu trebuie să-l mănânc!Mama îi spune lui Bulă:- Du-te la Nea’ Costică, la raionul de carne şi vezi dacă are picioare de porc.După ce se întoarce Bulă, mama îl întreabă:- Ei, are?- Păi nu am putut să văd, fiindcă era încălţat.Definiţii amuzantePRUDENT - Pastă de dinţi cu extras de prune.MONOLOG - Olog de un picior.BIOLOG - Olog de ambele picioare.ÎNCHINARE - transport către China.ÎNFOCARE - transformare în focă.ÎNVINUIRE - proces de fermentare a mustuluiBIZAR - zar dubluMĂCEL - mac micMICROSCOP - scop măruntLEŞINA - pe unde merge „le tren”Vine Ion la Gheo şi îl întreabă:- Cum poate vaca ta să dea câte 100 litri de lapte pe zi?Gheo:- Este simplu. Totul depinde de amabilitate. Mă apropii de ea şi o întreb:- Ce avem astăzi, lapte sau carne?