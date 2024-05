Lucrările fiicei lui Ion Jalea, expuse la Constanţa. "Este foarte greu când ai un părinte care are un nume"

Curatoarele expoziţiei, care au vernisat evenimentul, în data de 18 mai, Anca Boeriu și Mariea Petcu Chioibaș au ales contextul oferit de Anuala de artă și știință „Neo Art Connect” (NAC) pentru a crea o intervenție în spațiul muzeal. Lucrările de grafică ale Alei Jalea Popa, continuate din punct de vedere conceptual de o animație creată special pentru proiect de tânăra artistă Maria Ruxandra Lungu, au avut un dublu scop: pe de o parte de a asigura o prezență în era digitală a operei Alei Jalea Popa și, pe de altă parte, de a apropia publicul tânăr de proiect. Noaptea Muzeelor 2024 și colaborarea NAC cu Muzeul de Artă Constanța și directorul instituţiei, Lelia Rus Pîrvan, au generat un plus de expunere pentru proiect, care va fi continuat la expoziția sinteză NAC de la Hala „Laminor” din București, în intervalul 30 mai-2 iunie.











Iată ce a declarat pentru „Cuget Liber ”despre această expoziţie Anca Boeriu: „Aceasta face parte dintr-un proiect pe care Galeria «Galateca» şi Asociaţia Culturală «Neoart» l-au lansat în urmă cu un an. Este vorba despre Anuala de Artă şi Ştiinţă pe care a iniţiat-o Andreea Sandu şi eu sunt co-curator, dar este proiectul ei. Pentru a doua oară, Muzeul de Artă din Constanţa ne găzduieşte cu o instalaţie în această Anuală. Anul trecut, am vizitat muzeul şi ne-a plăcut foarte mult, iar acolo am descoperit un portret al doamnei Ala Jalea Popa, tânără, făcut de tatăl ei şi pentru că am cunoscut-o, pentru că am lucrat în atelierul de gravură al Uniunii Artiştilor Plastici, am luat această decizie. Colega mea Mariea Petcu Chioibaș a reuşit să salveze o parte din gravurile şi acuarelele doamnei Jalea. În momentul în care s-a prăpădit, fiul Alei Jalea Popa, care este în Canada, ne-a întrebat dacă uniunea ar accepta o parte din lucrări, pentru că el nu avea unde să le ducă, şi atunci Mariea a primit din partea UAP aceste lucrări, pe care noi ne propunem ca o parte din ele să le donăm Muzeului de Artă din Constanţa, pentru că acolo arta românească este preţuită şi vrem să existe undeva lucrările ei. Deocamdată, la muzeu sunt expuse doar cinci lucrări, gravură şi acuarelă, dar, în funcţie de demersul cu doamna director, vom vedea câte mai aducem”.











Despre Ala Jalea Popa şi Ion Jalea, curatorul spune că aveau forme de exprimare diferite. „Este foarte greu când ai un părinte care are un nume şi este atât de puternic. Când am cunoscut-o eu, era un om extrem de frumos, dar care nu ieşea în faţă, nu se prezenta pe ea tot timpul, era retrasă, dar într-un mod frumos. Adică, îşi făcea lucrările, te ajuta cu orice aveai nevoie, îţi explica, dar era o persoană mai introvertită, mai retrasă”, a adăugat Anca Boeriu.





Despre Ala Jalea Popa se spune că a fost o figură retrasă, dar care și-a exprimat cu fermitate gândurile artistice, ea primind premiul „Bienalei de la grafică” de la Florența. La momentul respectiv, explica de ce a ales această tehnică, ca formă de exprimare: „Cred că mă pot exprima cel mai bine în și prin ea. Sunt o romantică în aceeași măsură în care mă socotesc o lucidă. Or, azi, arta este mai mult ca oricând rezultatul unei elaborări, al unei concluzii”.