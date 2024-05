Expoziție de pictură la Art Gallery, în Constanța. "Am abordat fiecare pânză într-o manieră contemporană"

Referindu-se la lucrările expoziției, criticul de artă Cristina Gelan afirmă: „Demersul creator al Andreei Rădulescu își are originea în studiul naturii înconjurătoare. Artista ne oferă rezultate ale unor experimente estetice cu totul particulare. Lucrările sale nu se limitează la redarea descriptivă a diferitelor aranjamente de obiecte neînsuflețite, ci surprind naturi statice din diferite unghiuri, vederi plonjante asupra subiectelor alese sau abordări frontale ale acestora, precum și deformări perspectivale îndrăznețe. Ideea de ritm, identificată de Andreea Rădulescu drept parte din existența noastră cotidiană, joacă un rol important în creațiile sale. Elementele compoziționale se succed ritmic în naturile sale statice, ritmicitatea fiind recuperată și ca o punte de legătură între stilizările estetice definitorii pentru arta tradițională, reprezentată prin pictura de șevalet, și formule artistice contemporane, precum cele propuse de Daniel Spoerri, în care opera de artă integrează elemente ale realității cotidiene. Geometrizarea formelor, utilizarea intersecțiilor de linii verticale, orizontale și diagonale, precum și jocul contrastelor cromatice oferă compozițiilor o notă vibrantă”.





Despre propriul demers creator, artista Andreea Rădulescu afirmă: „În crearea lucrărilor proprii m-am folosit de concepte ori idei abstracte și am abordat fiecare pânză într-o manieră contemporană. Am urmărit în lucrările mele organizări inedite ale spațiului și respectarea principiilor artei abstracte. Plecând de la lucrările și filosofia lui Daniel Spoerri, care au adus un suflu nou artei secolului XX, am reluat această idee de a surprinde ansambluri accidentale de obiecte din realitatea cotidiană și de a le integra în lucrările mele. Vederile plonjante asupra subiectului sunt cele care mi-au fost inspirate de marele artist. Lucrările mele sunt ca o punte de legătură între arta tradițională, reprezentată prin pictura de șevalet, și această nouă formă a artei propusă de Spoerri, în care opera de artă este realizată din elementele realității noastre cotidiene”, spune ea.



Andreea Rădulescu a urmat studii de licență și masterat în domeniul Arte Vizuale, la Facultatea de Arte de la Universitatea „Ovidius” din Constanța.





În anul 2021 a absolvit studiile de licență, specializarea „Pedagogia Artelor Plastice și Decorative”, iar în anul 2020 a absolvit studiile de masterat la specializarea „Educație Vizuală prin Studiul Peisajului și Figurii”. După absolvirea studiilor de masterat și-a început cariera didactică de profesor pentru Educație Plastică, predând în județul Constanța, la Liceul Tehnologic Crucea și la Școala Gimnazială Pantelimon, în perioada 2020–2021, respectiv la Colegiul Național de Arte „Regina Maria” din Constanța, în perioada 2021–2022. În prezent este profesor de Educație Plastică la Școala Gimnazială „Grigore Moisil” din Năvodari.



Expoziția „AMPRENTE” va fi deschisă publicului iubitor de artă până la data de 17 mai și poate fi vizitată la Art Gallery, în incinta Tomis Mall, în intervalul orar 10.00 – 19.00.





Vineri, 10 mai 2024, la Art Gallery din Constanța, la ora 18:00, va avea loc vernisajul expoziției de pictură „AMPRENTE”, cu lucrări semnate de Andreea Rădulescu. Expoziția este organizată sub egida Uniunii Artiștilor Plastici din România, Filiala Constanța Unu, și reunește o serie de lucrări în care artista explorează într-o manieră particulară natura statică.Expoziția va fi curatoriată de conf. univ. dr. Gheorghe Caruțiu, iar în deschiderea evenimentului va vorbi criticul și istoricul de artă Cristina Gelan, cadru didactic la Facultatea de Arte din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța.