Doi ardeleni tăiau lemne, iarna, pe un frig năprasnic.- D-apoi, vere, cum de nu ai luat șapca aia cu urechi?- De când am avut accidentul, n-o mai port!- Ce accident?- Mi s-o oferit pălincă și n-am auzit!Vine soțul pe neașteptate acasă și își găsește soția dezbrăcată în pat cu un alt bărbat:- Cine e netrebnicul? întreabă el.- Știi că ai dreptate? zice soția, apoi se întoarce către bărbatul despuiat de lângă ea:- Cum ziceai că te numești?Eu am două feluri de adidaşi: ăia care nu îmi mai plac și ăia care sunt încă în magazin.Un scoțian se plânge cumplit de o măsea. Văzându-l, un călător îi spune:- Te doare măseaua? De ce nu te duci la dentist!?- N-are rost. Mai rabd un pic și scap. Peste patru ani, termină fiul meu stomatologia.- Mărie, dacă te culci cu mine, îți dau mobilul meu.- Dacă e așa, Ioane, s-a făcut!După ce termină treaba, Ion dă să plece.- Ioane, zice Maria, da’ mobilu’?- Aaaaa, da, notează: 0726...- Astăzi arăți foarte bine!- Spui asta la toate femeile frumoase? întreabă ea.- Nu, celor frumoase le spun altceva.