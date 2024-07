Doi canibali stau într-un pom. Pe jos trece un cavaler în armură.Unul dintre canibali spune:- Azi mâncăm conserve!Bulă la ora de Anatomie.Profesoara: - Bulă, ce este coloana vertebrală?Bulă: - Este acel os la al cărui capăt de sus stă capul nostru, iar la al cărui capăt de jos stăm noi.- Bulă, câte porunci existã? întrebă profesorul.- Zece, domnule profesor.- Şi ce se întâmplă, dacă nu respecţi una dintre ele?- Rămân nouă…- Se vede că te-ai însurat: ai hainele călcate impecabil!- Da… primul lucru pe care m-a învăţat nevastă-mea a fost să calc…Profa:- Bulă, ce înseamnă anatomie?Bulă:- Este ceva ce avem cu toții, dar se vede mai bine pe femei…Bulă: - Vecine, sunt distrus. Nevastă-mea mă înșală. Mi-a zis aseară că a dormit la Margareta!Ștrulă: - Și?Bulă: - Păi la Margareta am dormit eu!În armată.- Cine are la el un cuțit, să facă un pas înainte! zice sergentul.- Eu am unul, domn sergent!- OK. Vei merge o săptămână în Hawaii cu toate cheltuielile incluse.Ziua următoare sergentul pune aceeași întrebare și toți fac un pas înainte.- Foarte bine, toți la curățat cartofi!