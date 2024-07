Ministrul Sorin Grindeanu: „Marcel Ciolacu stă cel mai bine în sondaje”

Alegerile prezidenţiale ar trebui să aibă loc în toamna acestui an, iar preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, stă cel mai bine în sondaje, a declarat, miercuri, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu."O să ştim mai multe lucruri mâine. Mâine avem o şedinţă a coaliţiei, la ora 9,00. Cei care au participat la aceste consultări cu celelalte forţe politice, şi anume premierul şi cei doi vicepremieri, ne vor transmite concluziile şi vom merge înainte. Ţara trebuie să fie guvernată şi este guvernată în acest moment şi guvernată bine. Şi alegeri oricum trebuie să avem. S-ar putea ca unii să se gândească să amânăm alegerile prezidenţiale până peste doi ani, că poate aşa intră în turul doi. Nu există această variantă. Noi trebuie să facem alegeri prezidenţiale în aceasta toamnă şi alegeri parlamentare la fel", a declarat Grindeanu, prezent la verificarea lucrărilor la A0 Nord şi A0 Sud - Centură.În ceea ce priveşte o candidatură la prezidenţiale a liderului PSD, Marcel Ciolacu, Grindeanu a arătat că nu poate exprima voinţa tuturor membrilor partidului, adăugând că acesta stă cel mai bine în sondaje."Nu pot să exprim eu voinţa tuturor membrilor PSD, dar eu vă spun că, în mod tradiţional, nu doar la PSD, ci la toate partidele, cei care pleacă cu prima şansă sunt de obicei preşedinţii de partid. Dar noi o să avem un congres, cum şi alte partide cred că o să aibă un congres, în care se va desemna candidatul. Normal că astăzi, când vorbim, Marcel Ciolacu, prim-ministrul României şi preşedintele PSD, pleacă cu prima şansă a fi candidatul PSD. (...) Cred că a vrut să scoată mai mult în evidenţă Marcel Ciolacu, când a făcut aceste declaraţii, faptul că toată această răzgândeală, ţopăială, numită chiar de către domnia sa, nu e bună. Noi ne-am înţeles pe ceva în martie, am transmis românilor că ăsta este calendarul, acum ne răzgândim. (...) Marcel Ciolacu stă cel mai bine în sondaje, nu are niciun fel de motiv să fie candidat pentru alegerile prezidenţiale", a subliniat Grindeanu.