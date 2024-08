Doctorul către pacient:- Aveți poftă de mâncare?- Câteodată da, uneori nu...- Dar când nu aveți poftă de mâncare?- După ce am mâncat.La magazinul cu articole de pescuit:- Dă-mi, te rog, un cârlig, dar repede că vreau să prind autobuzul!- Regret, domnule, dar nu avem cârlige așa de mari!Un purice intră într-un bar. Bea un pahar cu vodcă, apoi, dintr-un salt, iese afară, strivindu-se de asfalt.Nedumerit, întreabă:- Care mi-a furat câinele, mă?- Anunțurile în ziare sunt eficiente?- Absolut! Ieri am publicat un anunț în ziar "Căutăm paznic" și astăzi am fost deja jefuiți.Soția își întreabă soțul, care pleacă la mare fără ea:- De ce nu ți-ai pus verigheta?- Verigheta? Pe căldura asta?- Dragul meu, ce rost are să-ți tragi burta când te sui pe cântar? Cântarul îți va arăta același număr de kilograme.- Știu, draga mea...- Atunci de ce o faci?- Ca să citesc ce scrie!Un grup de 200 de femei a fost chestionat cu privire la gustul sărutului: care este mai dulce, cel al soțului sau cel al amantului?Dintre cele 200 de femei:-100 au răspuns că sărutul soțului lor este mai dulce-100 au răspuns că sărutul amantului lor este mai dulceNiciuna dintre ele nu a răspuns "nu știu".Fiul: Tată cum se numește un câine sărac?Tatăl: Sărăcuțu...