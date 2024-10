Doi prieteni. Unul spune nervos:-Nevasta mă înșală! Mi-a zis că aseară a rămas la Ileana.-Și?-La Ileana am fost eu…Între turiști:- Nu vă supărați, cum se spune corect, Panteon sau Fanteon?- Fanteon.- Mulțumesc.- Cu flăcere.La închisoare:Ștrulă: – Tu cum ai ajuns aici?Bulă: – Tinerețe fără experiență.– Cum tinerețe, când ai peste 60 de ani?– Da, dar avocatul meu avea doar 25.– Fată, ia uite la gagiul ăla, parcă ar fi un vultur !– Tu, fată, după privire ți-ai dat seama?– Nu, fată, după unghiile de la picioare…Ștrulă:- Şi zici că ai prins un crap de peste 11 kilograme, fără exagerare?Bulă: – Fără.Ștrulă:- Şi cu exagerare?Bulă: – Nu ştiu, că nu l-am cântărit…Doi ardeleni se întâlnesc după ce unuia dintre ei îi murise nevasta.– Ți-a luat-o Dumnezeu pe lelea, bade Grigore!– Mi-a luat-o. Lasă-l să vadă și el cu cine-am trăit eu!– Măi Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?– Păi, am fi cumnați.– Dar dacă aș face amor cu nevastă-ta?– No, atunci am fi chit!O pițipoancă îi spune unei prietene:– Ieri am fost la oftalmolog.– Și ce ți-a spus?– Mi-a spus să învăț alfabetul.