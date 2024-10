Muzeul de Artă vine în sprijinul profesorilor! Ateliere de creație pentru elevi, în "Școala Altfel" și "Săptămâna Verde"

Iată ce-și propune fiecare astfel de atelier



• Atelier nr. 1 - Desen (subiect: natură statică, portret, crochiu). Studii ale formelor geometrice, găsire intersecții și centre de interes, direcții de citire a obiectului de artă.



• Atelier nr. 2 - Pictură. Culoare: contrast de complementare, juxtapuse, calitate, cantitate etc. (explorarea tușei, precum în pointillism; liniaritate; tentă plată).



• Atelier nr. 3 - Tehnică mixtă. Crafturi, materiale reciclabile, materiale naturale. Cum? Unde? Când îngrijim spațiul?



• Atelier nr. 4 - Studiul imaginii. Imagine creată de om vs. imagine creată de natură, gol vs. plin, întunecat vs. luminat, urât vs. frumos, imagine reală vs. imagine virtuală.



• Atelier nr. 5 - Studiul compoziției. Compoziție deschisă, închisă, statică, dinamică, figurativă, nonfigurativă.



• Atelier nr. 6 - Mozaic. Colaj. Culoare.



• Atelier nr. 7 - Atelier interdisciplinar. Performance interdisciplinar. Gest. Sunet. Culoare. Poem.



• Atelier nr. 8 - The Box. Cubul. Construcție, reconstrucție, deconstrucție.



• Atelier nr. 9 - Corpul. Viața este numai o suflare.









Înscrierea la ateliere se face pe baza unei rezervări online, pe adresa de mail a muzeului: [email protected] . În titlu, cei interesați sunt rugați să scrie ATELIER ȘCOALA ALTFEL LA MUZEU, iar în mesaj: numele profesorului îndrumător, numele școlii, orașul, numărul de elevi participanți, clasa de elevi, numărul atelierului la care doriți să participați, data și ora, un număr de telefon la care vă putem contacta.

Pentru înscriere organizatorul solicită programarea din timp, astfel încât gazdele să se poată pregăti.





Prețul unui atelier este de 30 lei per elev.





În cadrul celor nouă ateliere, cu durata de 60 de minute, se vor desfășura activități artistice, care oferă viziuni inedite asupra operelor de artă ale marilor maeștri din patrimoniul cultural muzeal, acestea fiind prezentate într-o manieră diferită, potrivită fiecărei categorii de vârstă.