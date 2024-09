Muzeul de Artă Constanța, partener al călătoriei imersive în arta românească

Lucrări importante din patrimoniul Muzeului de Artă Constanța sunt prezente în noua producție multimedia realizată de MINA – Museum of Immersive New Art, unul dintre cele mai inovatoare spații culturale din România, la sărbătorirea unui an de activitate. Cu ocazia acestei aniversări, pe 13 septembrie, spectacolul intitulat „Cei mai faimoși pictori clasici români: O călătorie imersivă în arta românească” va aduce în atenția publicului lucrări ale celor mai importanți pictori clasici români: Theodor Aman, Nicolae Grigorescu, Ștefan Luchian și Nicolae Tonitza, într-o reinterpretare în care au fost utilizate peste 60 de lucrări de artă iconice și schițe, selectate atât din colecția Muzeului de Artă Constanța, cât și din colecțiile altor muzee de artă naționale, precum: Pinacoteca/Muzeul Municipiului București, Muzeul Theodor Aman/Muzeul Municipiului București, Muzeul de Artă Vizuală din Galați, Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, Muzeul de Artă din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași.Selecția lucrărilor a fost curatoriată de Ana Maria Măciucă-Pufu, muzeograf în cadrul Muzeului Municipiului București – Pinacoteca și urmărește promovarea patrimoniului cultural românesc. Producția artistică și tehnică este realizată de propriul studio al MINA Museum, MINA Studios, iar muzica originală și efectele sonore sunt realizate de George Popa. Spectacolul oferă o abordare inovatoare a artei celor patru pictori faimoși, aducând la viață elemente din lucrările lor prin animație, realizată cu cele mai noi tehnologii, printre care și inteligența artificială. Alegerea și reinterpretarea lucrărilor de artă printr-un spectacol imersiv urmărește să crească vizibilitatea și aprecierea artei românești și oferă o oportunitate unică de a pune în valoare contribuția și influența artiștilor români la patrimoniul cultural universal.Spectacolul se adresează unui public larg – de la tineri și părinți, la copii, rezidenți și turiști și are scopul de a stimula interesul pentru arta vizuală românească. Acesta va fi disponibil între 13 septembrie 2024 și 1 martie 2025 în spațiul MINA și va face parte din agenda zilnică a muzeului. Prin intermediul acestei inițiative, MINA urmărește să creeze o experiență educativă și captivantă, în care artele frumoase intră în dialog cu noile medii tehnologice, oferind o incursiune profundă în universul creativ al pictorilor români. „Cei mai faimoși pictori clasici români: O călătorie imersivă în arta românească” contribuie astfel la dezvoltarea scenei de arte new media din România și la revitalizarea valorilor de patrimoniu, oferind publicului o experiență care îmbină inovația tehnologică, exprimarea artistică și participarea activă.Prin colaborarea cu Muzeele de Artă din țară, va fi oferită o reducere de 20% pentru biletele la spectacolul imersiv pentru cei care vizitează în prealabil unul dintre muzeele din București, Brașov, Cluj, Constanța, Galați sau Iași și prezintă biletul de intrare emis de instituțiile muzeale anterior menționate.Mai multe informații privind achiziționarea biletelor se găsesc pe site-ul oficial al muzeului: minamuseum.com.