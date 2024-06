S-a dat startul înscrierilor pentru VACANȚA LA MUZEU – ateliere la Muzeul de Artă Constanța

Începând cu data de 26 iunie 2024, Muzeul de Artă Constanța organizează ateliere de creație pentru copii. Atelierele sunt special concepute pentru a dezvolta atât cultura vizuală, gândirea critică, gustul estetic, cât și abilități practice și manuale, ca repere ale procesului de creație. În cadrul atelierelor se vor desfășura activități artistice, ce oferă viziuni inedite asupra operelor de artă ale marilor maeștrii din patrimoniul cultural muzeal. Acestea fiind prezentate într-o manieră diferită, potrivită fiecărei categorii de vârstă.Atelier nr. 1Desen (subiect: natură statică, portret, crochiu). Studii ale formelor geometrice, găsire intersecții și centre de interes, direcții de citire a obiectului de artă.Însoțiți de îndrumători, participanții la atelier descoperă colecțiile Muzeului de Artă, într-un mod ludic. De la un obiect artistic la altul, de la experiență practică la experiență, ei repetă și își interpretează ideile, lucrările, scenele din muzeu; contemplă și descoperă cu sensibilitate lucrări captivante din muzeu, din care se vor inspira pentru a crea propriile compoziții.Atelier nr. 2Pictură. Culoare: contrast de complementare, juxtapuse, calitate, cantitate etc. (explorarea tușei, precum în pointillism, liniaritate, tentă plată).Participanții la atelier vor studia lucrări din patrimoniul muzeului pentru a descifra elemente de limbaj plastic pe care să le integreze în compoziții proprii prin intermediul desenului și a exploatării materiei picturale. Studiul lucrărilor din muzeu le va conferi participanților la atelier ocazia de a înțelege și de a măsura cu ochiul liber cantitatea, calitatea, jocul culorilor, mânuit de fiecare artist în parte. Copiii sunt încurajați să își descopere originalitatea și creativitatea proprie, după studiul realizat asupra lucrărilor marilor maeștrii. La finalul călătoriei muzeale, participanții la atelier vor realiza o lucrare proprie.Atelier nr. 3Studiul semnelor grafice (laitmotiv, simbol, icon, siglă și integrarea lor în comunicarea vizuală)Vino și vezi cum poți crea și tu propriul tău semn! Participanții la atelier vor descoperi simboluri, semne, hieroglife în lucrări din patrimoniul muzeului, precum și în materiale adiționale pregătite special pentru activitate. Scopul întâlnirii este acela de a descifra universul actual al comunicării vizuale, prin realizarea unor lucrări de grafică de șevalet, care vor avea ca finalitate crearea unor produse publicitare, precum bannereul sau afișul.Atelier nr. 4Tehnică mixtă- Crafturi, materiale reciclabile, materiale naturaleCum? Unde? Când îngrijim spațiul? Atelierul presupune realizarea unor jocuri de autoexplorare și de explorare a mediului înconjurător, cu scopul de a recrea și a da sens unor lucruri care fac parte din practica uzuală. Vor fi studiate modalități de includere a obiectelor reciclabile în arta contemporană. Fiecare participant la atelier va veni la atelier cu un obiect reciclabil.- Structuri plastice. Sfori, linii și direcții, crearea unei rețele corespondente între două elemente.Harta emoțiilor. Participanții la atelier sunt invitați să descopere împreună, în lucrările din patrimoniul muzeului, modalități unice de exprimare plastică a trăirilor marilor artiști și să identifice modalități de transpunere a propriilor emoții în spațiul plastic.- Costumul (jocuri de imaginație cu privire la obiectele din muzeu și influența acestora asupra unui obiect creat). Grupul țintă va fi îndrumat într-o călătorie imaginară, în care fiecare dintre membrii acestuia va povesti despre un obiect muzeal care l-a impresionat cel mai mult, descriindu-l în funcție de cum l-a perceput și de emoțiile pe care i le-a asociat. Apoi, participanții la activitate se vor organiza în grupe de câte două persoane, iar fiecare va realiza, utilizând materiale neconvenționale, o piesă vestimentară pentru coechipierul său, în care să integreze aspecte relevante din descrierea realizată.- Studiul imaginii. Imagine creată de om vs. imagine creată de natură / gol vs. plin, întunecat vs. luminat, urât vs. frumos, imagine reală vs. imagine virtuală. În cadrul unui tur ghidat în muzeu participanții la activitate vor problematiza relația omului cu natura, identificând în lucrări expuse în muzeu elemente care se regăsesc în natură și modalități de integrare plastică a acestora în compoziții elaborate.- Studiul compoziției. Compoziție deschisă, închisă, statică, dinamică, figurativă, nonfigurativă. Participanții la atelier vor analiza, prin comparație, lucrările a doi artiști din patrimoniul muzeului pentru a identifica tipuri diferite de compoziție, pe care apoi le vor integra în creații proprii.- Mozaic. Colaj. Culoare. Atelierul oferă ocazia participanților la această activitate de a descoperi paleta de culoare, semne, obiecte și simboluri folosite de marii maeștrii, elemente pe care le vor integra, reinterpretându-le, într-o lucrare proprie de tip mozaic sau colaj.Atelier nr. 5Atelier interdisciplinar- Performance interdisciplinar. Gest. Sunet. Culoare. Poem. Având ca punct de plecare lucrări din patrimoniul muzeului, participanții la atelier vor identifica în compoziții plastice (în materia picturală și în liniaritatea grafică), aspecte precum ritmul, sunetul culorii și structura formei, le vor asocia cu sunete din natură, pe care le vor reproduce și le vor integra, ludic, în interpretări artistice creative, care să vizeze procesarea emoțiilor și transcederea între arte.- The Box. Cubul. Construcție, reconstrucție, deconstrucție. Atelierul va debuta cu o serie de discuții cu privire la modalitatea în care cubul poate fi regăsit în experiența cotidiană. Apoi, utilizând forma cubică, definită de un ansamblu de linii ce relaționează într-o armonie geometrică stabilă, participanții la atelier vor construi forma geometrică, pe care ulterior o vor deforma și reconstrui într-o viziune proprie păstrând armonia structurii.Înscrierea la ateliere se face pe baza unei rezervări online, pe adresa de mail a muzeului: [email protected] (în titlu vă rugăm să scrieți VACANȚA LA MUZEU, iar în mesaj, numele și vârsta copilului participant și un nr. de telefon la care vă putem contacta.)Pentru înscriere vă rugăm să vă programați din timp, astfel încât să ne putem pregăti pentru dumneavoastră.Număr de participanți la atelier: 10-15 persoaneDurată atelier: 90 minuteAtelierele se vor desfășura în fiecare miercuri începând cu data de 26 iunie 2024Grupe de vârstă: 5-10 ani (orele 10:00- 11:30)11-16 ani ( orele 14:00 – 15:30)Preț: 45 RONVă așteptăm!