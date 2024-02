Simpozion dedicat implicării femeii turce în societatea contemporană, la Biblioteca Județeană

Uniunea Democrată Turcă din România organizează cea de a XX-a ediţie a simpozionului „Implicarea femeii turce în societatea contemporană” vineri, 1 martie 2024, ora 12.00, la Biblioteca Județeană „I.N. Roman” din Constanța.Simpozionul este organizat de Comisia de femei a UDTR și are ca temă de dezbatere „Drepturile femeii. Perspective istorice și contemporane”. Evenimentul este organizat în colaborare cu Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” şi este structurat în trei secțiuni: comunicări științifice, festivitate de premiere și lansare de carte.În debutul simpozionului, avocat Mutlu Yurdakul (Republica Turcia) va vorbi despre Tratatele internaționale referitoare la protecția drepturilor femeii și va prezenta o privire de ansamblu asupra Rezoluțiilor Organizației Națiunilor Unite în care se prevede eradicarea discriminării în ceea ce privește femeia. Mutlu Yurdakul este absolventă a Facultății de Drept a Universității din Ankara și deține un Masterat în Comerț Internațional și Drept Societar, absolvit la Universitatea Fordham din New York. Mutlu Yurdakul este membră a Baroului din Istanbul și lucrează ca avocat asociat la „Göksu Safi Ișık Attorney Partenership” din metropola turcă. Este specializată în Dreptul Societăților Comerciale și oferă consultanță corporativă unei game largi de clienți naționali, internaționali și multinaționali.În continuare, prof. Irina Asan va vorbi despre imaginea femeii de etnie turcă în tablourile pictorilor români și în scrierile memorialistice ale Reginei Elisabeta a României, care semna cu pseudonimul literar Carmen Sylva, precum și ale Reginei Maria a României.După prelegerile celor două invitate, va urma o rundă de întrebări și răspunsuri pe marginea lucrărilor prezentate. Evenimentul va continua cu o festivitate de premiere în care președinta Comisiei de femei a UDTR, Melek Amet, va conferi o plachetă cu însemnele uniunii, celei mai longevive femei de etnie turcă din Dobrogea, în vârstă de 100 ani - Rustem Kaniye.Simpozionul se va încheia cu lansarea romanului „Kumsaldaki Yabancı” (Străinul de pe plajă) al scriitoarei Cristina Tamaș, tradus de Vildan Üstündağ și tipărit de Uniunea Democrată Turcă din România. Despre roman și despre autoare va vorbi Angelo Mitcheivici, prozator, eseist și critic literar, profesor universitar doctor abilitat la Universitatea „Ovidius” din Constanța, director al Bibliotecii Județene „ I.N. Roman”. La final, atât autoarea romanului, cât și traducătoarea vor oferi autografe participanților la simpozion.