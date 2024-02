Artistul Alexandru Rădvan, de vorbă cu publicul său

Muzeul de Artă Constanța organizează duminică, 25 februarie 2024, la ora 14:00, o întâlnire cu artistul Alexandru Rădvan, la parterul muzeului, în ultima sală în care este expoziția „Piele pe piele”. Artistul va sta de vorbă cu publicul, va povesti despre arta sa și va răspunde la întrebări. Intrarea este liberă.„Parfumul pielii tale, căldura pielii mele. Cuvintele din discuţiile mărunte, lungile momente de linişte. Degetele mele în părul tău, ochii întredeschişi şi două picături de transpiraţie. Toate sunt monumentale şi de neuitat.” (Alexandru Rădvan – ,,Piele pe piele” – Expoziție Muzeul de Artă Constanța, 2024)Alexandru Rădvan este lector univ. dr. la UNArte București, secția Pictură. Artistul, născut în 1977, are un impresionant palmares expozițional, în țară și în străinătate, iar lucrările sale se află în importante colecții publice și private din România, Germania, Belgia, Austria, Israel, Franța, Italia, Grecia și SUA. Din 2005, Alexandru Rădvan este reprezentat de Anaid Art Gallery București/Berlin/Baden-Baden, care susține și expoziția de la Constanța, curatoriată de Mark Gisbourne, istoric de artă cu renume internațional.„Deși muzeul imaginar al lui Rădvan este unul bogat, mixajul de tehnică, materialități și cromatică are capacitatea de a crea un univers singular și extrem de sugestiv. Dar ceea ce consider eu cel mai important și mai valoros, în același timp, în pictura sa, este o neglijare, aproape sfidătoare, a tuturor regulilor, a unui tip de a face pictură așa cum îl știm noi predat în academiile de artă. Dincolo de zgomotul de fundal, de canoane, de critici, dincolo de realitatea cenușie, este artistul, într-o lume a sa, în care este suveran. Nu trebuie sa facă parte din nici un curent sau să adere la vreun trend estetic, pentru ca vocea să se facă auzită și recunoscută imediat. Și totuși, referințe culturale există: desenul figurilor aproape primitive ale lui Gauguin în lucrarea ,,6 A.M.”, pânza specială pe care lucrează și la care apar suprafețe de culoare ce fac trimitere la rețeaua de puncte a lui Roy Lichtenstein, reluate cu umor pe draperia din lucrarea ,,În spatele dunei”, chiar și intenția ironică a artistului de a ne trimite cu gândul la curentul futurist în lucrarea de pe afiș, ,,Dimineață cu draperie futuristă”, toate sunt abilități care îi demonstrează cultura și inteligența plastică. Dar nu vă lăsați înșelați de acestea, ele sunt mai degrabă capcane întinse de Rădvan pentru a-i prinde pe cei care ar dori să îl așeze, cuminte, într-un sertar cu etichetă și asta pentru că, așa cum spuneam mai sus, artistul pare să reușească mereu să fie fidel doar lui însuși. Desenele simplificate ale trupurilor pe suprafața de pânză sau hârtie ne vorbesc despre un moment suspendat în timp, de o simplitate și splendoare paradisiacă și nici o formă de canonizare estetizantă nu își are locul acolo. Este povestea eternă, în care ne recunoaștem și noi, dacă am avut privilegiul să trăim astfel de momente, iar rafinamentul artistului rezidă tocmai în lejeritatea cu care se abate de la normele picturii clasice și ne transmite faptul că frumusețea este accesibilă tuturor, dar memorabilă doar pentru cei care știu să o privească în față, cu luciditate”, scrie Lelia Rus Pîrvan, directorul Muzeului de Artă Constanța.Precizăm faptul că expoziția se prelungește până pe 10 martie 2024. Vă așteptăm!