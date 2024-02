Proteste la Aeroportul „Mihail Kogălniceanu”. „Ne-a ajuns cuţitul la os”

Vineri, 23 februarie, a fost forfotă mare la Aeroportului Internaţional „Mihail Kogălniceanu”, unde zeci de persoane au protestat, încă de la primele ore ale dimineţii. Revendicările lor au vizat, în special, exceptarea de la aplicarea Legii nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, dar şi creșterea salariilor cu 30%, având în vedere faptul că salariaţii nu au mai beneficiat de majorări salariale de aproximativ patru ani.Angajaţii spun că acţiunile de protest se desfăşoară pe termen nelimitat, până când vor obţine ce au solicitat. Menţionăm că, la acest moment, aeroportul are în jur de 260 de persoane, din care 210 sunt membri de sindicat, acelaşi sindicat independent, care a protestat împotriva prevederilor Legii 296, prin care s-au pierdut mai multe drepturi prevăzute în contractul colectiv actual. Cu această ocazie, liderul sindical Cristian Fotu a subliniat că încă din toamnă, odată cu apariţia acestei legi, fiecare salariat al aeroportului a pierdut suma de 1.500 lei net pe lună la salariu. „Intraţi sub incidența acestei Legi 296, articolele 40 și 41 ne îngrădesc drepturile pe care le aveam stipulate în contractul colectiv de muncă şi aici ne referim la diferite bonificații, inclusiv tichete de masă, ajutor de înmormântare, primă Paşte-Crăciun. În prezent, noi solicităm să ni se respecte contractul colectiv de muncă aplicabil la nivel de unitate. În condițiile actuale de salarizare, la Aeroportul Mihail Kogălniceanu chiar dacă nu se întâmplă să se blocheze activitatea, în acest ritm vom ajunge să nu mai avem salariați, personal insuficient pentru deservirea aeronavelor civile și militare. Deocamdată, nu am reuşit să obţinem nimic. Vom purta aceste banderole la mână pe perioadă nedeterminată, până la soluţionarea revendicărilor. În caz contrar, s-a putea ajunge la blocarea activităţilor. Nu vrem acest lucru şi nu ţinem să ajungem acolo, pentru că toată lumea ar avea de pierdut. Nu ştiu cine îşi permite să blocheze aeronave militare, NATO etc. Mesajul salariaţilor este că ne-a ajuns cuţitul la os şi nu mai suportăm această situaţie. Din păcate, conducerea aeroportului nu poate face nimic din cauza acestei Legi 296. Sunt mai mulţi factori care ne îngrădesc dreptul la majorări salariale, dar şi să rămânem la nivelul anului 2020, nu este în regulă. Chiar dacă o să ajungem la blocarea activităţii, noi, practic, din lipsă de personal, pentru că mulţi vor să plece, o să ajungem să ajungem să nu mai putem deservi aeroportul din lipsă de efectiv”, a precizat preşedintele de sindicat.Fără creşteri salariale din anul 2020Prezent la protestul angajaţilor aeroportului, preşedintele Confederației Naţionale Sindicale Cartel Alfa, filiala Constanţa, Ion Caraignat a declarat că ei îi sprijină în totalitate pe colegii de la aeroport. „Referitor la revendicările lor, este adevărat că aceştia nu au mai avut nicio creștere salarială din 2020, atunci când salariul minim pe economie era 2.300. Iată că acum, suntem în 2024, iar salariul minim a ajuns la 3.300 lei, dar salariile au stagnat la valoarea anului 2020. Cealaltă revendicare legată de Legea 296, o lege bombă în România, a afectat mulţi salariați din România, din sistemul bugetar și companiile naționale. Tocmai de aceea, se solicită exceptarea de la ea, în sensul de a li se fi aplicat contractul colectiv de muncă care a fost negociat în cadrul companiei și de a primi în continuare acele bonuri și totodată creșterea salariului net cu 30%”, a adăugat acesta.Întrebat ce decizie s-a luat în legătură cu revendicările salariaţilor, directorul general al Aeroportului „Mihail Kogălniceanu”, Bogdan Artagea ne-a declarat că, din păcate, nu poate face nimic pentru ei, din cauza Legii 296 și a Legii bugetului.„Aceste două legi sunt cât se poate de clare, iar eu, în calitate de administrator al aeroportului, nu am cum să încalc legea. Ne-am întâlnit până acum de foarte multe ori, dar nu stă în puterea mea rezolvarea situaţiei. Când am putut să facem ceva, am făcut, dar acum este vorba de o lege pe care nu putem să o încălcăm. Noi am avut, de asemenea, întâlniri şi cu ministrul Dezvoltării, Adrian-Ioan Veştea şi cu ministrul Finanţelor, Marcel-Ioan Boloș şi cu celelalte aeroporturi, care, şi ele, se confruntă cu această situaţie. Dacă s-a dat o lege, noi trebuie să o respectăm”, a declarat directorul aeroportului, pentru „Cuget liber”.