Vernisajul unei altfel de expoziții de fotografie. Cu admirație, despre nuditate

La Muzeul de Artă din Constanța are loc joi, 24 octombrie, de la ora 16, vernisajul expoziției de fotografie “Shape and Sensibility”, care aduce în prim-plan un subiect adesea perceput greșit – nuditatea. Departe de a fi un act de vulgaritate, trupul uman nu se rezumă la superficialitate și poate fi o expresie a frumuseții și a sensibilității.Expoziția explorează formele corpului uman într-un mod delicat și estetic, arătând că frumusețea nu trebuie să fie provocatoare sau agresivă pentru a fi admirată. Imaginile surprind detalii subtile și jocuri de lumină care evidențiază grația și armonia fiecărui trup, conform descrierii autorului, Alin Panaite.„Shape and Sensibility” celebrează corpul femeii ca un simbol al forței și fragilității, invitând privitorul să vadă dincolo de piele și să descopere emoțiile, poveștile și sensibilitatea din spatele fiecărui cadru. Fiecare fotografie este o conversație vizuală despre acceptare, eliberare și frumusețe naturală, într-o lume unde adesea nuditatea este privită printr-un filtru distorsionat.