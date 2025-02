Bunicul îl întreabă pe nepoțel:-Cum îl cheamă pe neamțul ăla mic care îmi tot ascunde lucrurile?-Alzheimer, bunicule!Un oltean, într-un taxi, coboară o pantă, cu mare viteză.Șoferul: – Suntem pierduți!– De ce?– Nu mai funcționează frânele și nu am cum să opresc.– Oprește măcar aparatul de taxat!Ion: Angelico, unde a dispărut sticla mea cu pălincă?!-Mi-am tratat rana…-Care rană?-Rana sufletească…Dialog amuzant între un actor și un cascador:– Începând de azi, eu voi face în locul dumneavoastră scenele mai periculoase, îi spune cascadorul actorului.– Perfect! Atunci du-te acasă la mine și spune-i soției că în seara asta vin foarte târziu.Un bețiv la restaurant:– Ospătar, am fost aseară aici?– Desigur, domnule, ca de obicei, răspunse chelnerul.– Și am cheltuit 500 de lei?– Într-adevăr, ați băut strașnic de banii ăștia.– Slavă Domnului, am crezut că i-am pierdut.Ginerele, într-o dimineață, cu un ton lingușitor:– Vai, dar ce bine arătați azi, mamă-soacră! Ai putea poza unui pictor chinez…– Ce amabil ești, Ionele dragă! Dar de ce tocmai unui pictor chinez?– Pentru că ei, de obicei, pictează dragoni, balauri și tot felul de alte lighioane…