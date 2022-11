BANCURI. Haideți să ne amuzăm și astăzi

Merge Bulă la un magazin alimentar și întreabă:- Bună ziua, fiți amabilă, aveți pâine?- Da avem, de care doriți?- Păi aveți de mai multe feluri?- Da, de azi, de ieri și de alaltăieri.- Bineînțeles că doresc una de azi!- Reveniți, vă rog, peste două zile!Preotul sună la uşă. Dinăuntru se aude o voce cristalină:- Tu eşti îngeraşule?- Nu, răspunse slujitorul Domnului, dar lucrăm la aceeaşi firmă.Ce meserie au părinții voștri? întreabă profesoară.- Tata e inginer, zice Gheorghe.- Tata e mecanic, zice Ionel.- Tata e șef, zice Bulă.- Cum așa Bulă? întreabă mirată profa.- Are 500 de oameni sub el.- Cu ce se ocupă deci?- Taie iarbă-n cimitir.- Salut, Ioane!- Salut!- Ia zi, mă, ai găsit femeia ideală?- Da!- Și, v-ați căsătorit?- Nu!- De ce?- Pentru că și ea caută bărbatul ideal!- Am învățat ieri la școală că apa nu are nici miros, nici gust, nici culoare, dar nu este adevărat, spune Bulă mamei sale.- De ce spui asta?- Pentru că am pus ieri apă în berea lui taică-miu, şi a observat imediat...Într-o intersecție oprește un conducător auto. Neștiind cum să ajungă unde avea nevoie, întreabă un polițist în mai multe limbi, însă fără succes.Văzând că nu scoate nimic de la polițist pleacă mai departe.După aia vine o babă la polițist şi îi spune :- Uite maică, omu' ala ştia atâtea limbi străine! La care polițistul îi replică:- Şi la ce i-a folosit?