Bubulina, mari probleme cu maşina

Bubulina rămâne blocată în pădure cu mașina. Vine un urs și zice:- Dacă îmi dai 500 lei îţi zic ce are de nu merge.- Nu vreau, lasă-mă! zice soţia lui Bulă.Vine un iepure și zice:- Îți zic ce are dacă îmi dai 500 lei!- Lasă-mă! zice şoferiţa.Vine un arici și zice:- 500 lei şi într-o secundă îţi spun ce are!- Bine, mă, fie, hai că îți dau! Se hotărăşte în cele din urmă Bubulina, vazănd că nu are altă rezolvare.- E stricată!