Când te dai şmecher, dar o păţeşti rău de tot

O seară ploioasă. O cârciumă mohorâtă. La bar, un tip foarte abătut îşi fixează băutura de câteva ore. Deodată, uşa se dă de perete şi intră un munte de om. Se duce cu tupeu la tipul amărât şi, fără să zică nimic, dă pe gât băutura pe care o ţinea în faţă de atâta timp.- Ha-ha... ce zici de asta, micuţule?- Nimic! zice cu voce scăzută acesta. Vezi tu, astăzi am avut parte de cea mai groaznică zi din viaţa mea. Dimineaţă nu m-am trezit la timp şi am întârziat la o întâlnire foarte importantă de afaceri. Şeful meu s-a înfuriat foarte tare şi m-a concediat. Mi-am luat lucrurile din birou, m-am dus spre maşină, numai că am descoperit că nu mai era în parcare. Mi-o furaseră. Aşa că am luat un taxi până acasă, dar când a venit momentul să plătesc, mi-am dat seama că uitasem portofelul în birou. Am ajuns acasă şi am găsit-o pe nevastă-mea în pat cu grădinarul. Aşa că am plecat şi am venit în barul ăsta. Şi tocmai când mă hotărâsem să termin cu toate, ai venit tu şi mi-ai băut otrava.