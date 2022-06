Ministrul de Interne, Lucian Bode: "Asigurarea securităţii europene, un obiectiv important pentru România"

„România contribuie semnificativ la arhitectura de securitate a Uniunii Europene, în aceeaşi măsură cu statele membre Schengen, însă fără a beneficia de acest statut, deşi îndeplinim de peste un deceniu condiţiile necesare aderării. Le-am transmis astăzi partenerilor europeni că aderarea României la spaţiul Schengen este obiectivul pentru care am depus eforturi considerabile şi am făcut investiţii semnificative. În acest sens, am salutat apelul recent al Comisiei Europene şi al doamnei comisar Ylva Johansson în direcţia extinderii spaţiului Schengen prin aderarea României, Bulgariei şi Croaţiei”, a mai transmis ministrul de Interne. (





„Asigurarea securităţii europene reprezintă un obiectiv la care România contribuie semnificativ. Fără îndoială, discuţiile privind securitatea europeană sunt direct legate de cele privitoare la viitorul spaţiului Schengen. Am participat astăzi, la Luxemburg, la reuniunea Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne, organizată de Preşedinţia franceză a Consiliului Uniunii Europene”, a transmis ministrul de Interne, potrivit news.ro.