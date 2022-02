Agresorii din Constanța vor fi monitorizați cu brățări electronice abia din 2025

O primă modificare față de planurile anunțate încă de anul trecut vizează perioada de implementare. Dacă anul trecut se afirma că sistemul pilot va începe de la 1 martie 2022, în acest proiect guvernanții anunță demararea monitorizării de la 1 octombrie, în București și județele Iași, Mureș și Vrancea. Aceasta va fi prima etapă, care se va derula în 2022 - 2023. În a doua etapă, care va fi implementată în 2024, sistemul va fi extins în Bacău, Brașov, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Covasna, Galați, Giurgiu, Harghita, Ilfov, Mehedinți, Neamț, Prahova, Sibiu, Satu-Mare, Sălaj, Teleorman, Vaslui și Vâlcea. În a treia etapă, monitorizarea cu brățări electronice va fi extinsă în Alba, Arad, Argeș, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Buzău, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Maramureș, Olt, Suceava, Timiș și Tulcea. De menționat că până în 2026, vor purta brățări electronice doar agresorii pentru care au fost emise ordine de protecție, urmând ca după 2026 să fie monitorizați și cei pentru care a fost emisă o măsură preventivă sau care se află în executarea unei pedepse.



Este nevoie de mai mulți polițiști pentru sistemul de monitorizare electronică





Operaționalizarea acestui sistem de monitorizare a celor aflați în atenția organelor penale întâmpină o mare problemă: nu există suficient personal. Dincolo de necesitatea achiziționării a zeci de mii de dispozitive, dincolo de investiția care va fi realizată în softurile pentru a ști la orice oră unde se află suspecții, este nevoie de mai mulți polițiști. Drept pentru care, mai marii ministerului de resort promit înființarea și angajarea a mii de posturi până în 2026.





„Concomitent cu operaționalizarea sistemului pe parcursul celor trei etape, în județele de mai sus se vor suplimenta organigramele la nivelul acestora cu 6134 posturi, respectiv 497 posturi pentru ofițeri și 5637 posturi pentru agenți, astfel: etapa I 2022-2023, cu un număr de 642 de funcții, din care 47 ofițeri de poliție și 595 agenți de poliție; etapa II 2024, cu un număr de 2478 de funcții, din care 191 ofițeri de poliție și 2287 agenți de poliție; etapa III 2025, cu un număr de 3014 de funcții, din care 259 ofițeri de poliție și 2755 agenți de poliție.





Algoritmul de calcul care a fost luat în considerare este reprezentat de numărul de funcții existent raportat la numărul de ordine de protecție/ordine de protecție provizorii emise, care se ridică la aproximativ 30.000 în ultimul an. În acest sens, directorul Direcției de Ordine Publică a precizat că în momentul de față există unități de poliție care nu pot asigura prezența la program 24 din 24 ore, 7 zile din 7, iar la nivelul celor 355 de secții de poliție rurală există 288 de secții cu mai puțin de 9 comune arondate și 67 cu mai mult de 9 comune arondate. Mai mult, 72 de posturi de poliție dintre acestea sunt prevăzute cu doar 2 funcții unde se va interveni pentru creșterea schemei la 3 funcții”, a afirmat Cosmin Andreica, liderul Sindicatului Europol.





Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, cu prilejul celei mai recente vizite la Constanța, că brățările electronice vor salva viața multor persoane. „Categoric vor salva viața multor oameni aflați în pericol. Susțin proiectul pentru sistemul electronic de monitorizare. Am aprobat deja în Guvern un act normativ prin care achiziționăm acele kituri, parte din ele în acest an. Noi avem nevoie, din evaluările noastre, de aproximativ 95.000 de kituri. Aproape 1.000 vor fi achiziționate în acest an. Până în 2026 va fi 100% operaționalizat și cu siguranță va scădea numărul de persoane care au de suferit în astfel de situații”, a afirmat Lucian Bode.

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne au publicat, în vederea dezbaterii, proiectul hotărârii Guvernului pentru stabilirea aspectelor tehnice și organizatorice privind funcționarea în sistem pilot, precum și celor privind operaționalizarea Sistemului Informatic de Monitorizare Electronice (SIME). În mai 2021, guvernanții au aprobat folosirea brățărilor electronice pentru monitorizarea celor pentru care sunt emise ordine de protecție, celor aflați în arest la domiciliu sau care se află în executarea unei pedepse. Dar trebuie să se stabilească și condițiile implementării acestei măsuri și acesta este rolul recentului proiect de hotărâre.