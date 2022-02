La loc comanda! Polițiștii și jandarmii, instruiți pentru acordarea primului ajutor!

„Niciun polițist din Poliția Română nu beneficiază de cursuri de prim ajutor. Cu titlu de excepție, au fost cazuri de colaborări cu SMURD, Crucea Roșie și alte astfel de structuri, prin care am încercat să conștientizăm instituția cu privire la nevoia stringentă ca polițiștii să beneficieze de cursuri de prim ajutor. În momentul de față nu există în planul de pregătire profesională astfel de preocupări din punct de vedere instituțional pentru a pregăti polițiștii. Punctual au fost cazuri în care polițiștii au urmat astfel de cursuri pentru că au dorit ei sau pentru că au fost ONG-uri care s-au implicat în această problemă, însă vorbim de sub 3% din totalul personalului. Nici școlile de poliție nu fac astfel de cursuri, dar au fost promoții care au beneficiat de astfel de instructaj prin programe inițiate de ONG-uri. Vorbim însă de o pregătire insuficientă. Când vorbim despre un curs de prim-ajutor ne gândim la toate modulele necesare, pentru a putea să afirmi că ai absolvit un astfel de curs și poți interveni punctual în momentul în care se impune salvarea unei vieți”, a afirmat Cosmin Andreica, liderul Sindicatului Europol.





„Este strigător la cer, pentru că instituția își trimite polițiștii, cel puțin în 30% din intervențiile la 112, în situații în care sunt victime agresate, persoane accidentate, persoane care ar avea nevoie într-o formă sau alta de un prim ajutor imediat ce ajunge prima patrulă”, a adăugat polițistul.





Viața unei persoane accidentate poate depinde de momentul acordării primului ajutor și de priceperea celui care intervine primul la locul accidentului.



Măsuri pentru a avea polițiști mai bine pregătiți





Necesitatea ca polițiștii să știe să acorde primul ajutor a fost admisă și de ministrul Afacerilor Interne. Cu ocazia vizitei la Constanța, de săptămâna aceasta, acesta a precizat că au fost începute deja demersurile ca toți polițiștii și jandarmii să fie instruiți în ce înseamnă acordarea primului ajutor.





„În această perioadă se desfăşoară bilanţul fiecărui inspectorat judeţean, iar săptămâna viitoare vom avea bilanţul Inspectoratului General al Poliţiei Române. Cu ocazia respectivei activităţi, fiecare şef al poliţiei judeţene va prezenta un raport cu privire la cele solicitate, pentru că noi atunci am demarat pe de o parte o acţiune de pregătire a cadrelor M.A.I. şi aici mă refer în special la poliţişti şi la jandarmi, cei care sunt în sfera de ordine publică. Vorbim de 45.000 şi 20.000 de jandarmi care, în perioada următoare, vor fi pregătiţi de către colegii lor de la Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă pe zona acordării primului ajutor, pentru că aţi văzut ce s-a întâmplat atunci, după tragicul accident de circulaţie”, a afirmat ministrul Lucian Bode.



Dar acestea nu vor fi singurele măsuri. Având în vedere că polițistul implicat în accidentul rutier era angajat din sursă externă – nu era absolventul unei școli de poliție – se are în vedere și „îmbunătățirea” procesului de recrutare din sursă externă. „Am solicitat o analiză direcţiilor de specialitate să vedem cum putem să îmbunătăţim procesul de recrutare din sursă externă, pentru că ne gândim şi la posibilitatea de a prelungi tutela, care este de trei sau șase luni, la un an de zile. De asemenea, ne gândim la posibilitatea de a trece printr-un examen psihologic şi la intrarea în activitate şi după finalizarea trainingului, de două ori deci. Şi, sigur, sunt şi alte chestiuni la care ne gândim în ceea ce priveşte procesul de recrutare continuă”, a mai declarat ministrul.





Un tragic incident, în care un polițist a lovit cu autospeciala două copile, pe trecerea de pietoni, în urma căruia una a decedat, a adus în atenția opiniei publice mai multe aspecte, printre care inclusiv faptul că polițiștii, cei care ajung de cele mai multe ori primii la locul unui accident, nu pot sau nu știu să intervină pentru a salva victimele.