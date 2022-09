Când vrei şi tu să te dai mare!

Ion creşte într-un oraş mic şi-apoi se mută la Bucureşti pentru a urma Facultatea de Drept.Decide să se mute înapoiîn oraşul natal şi să îşi deschidă propriul birou de avocatură, însă afacerile îi merg cam greu la început.Într-o zi, vede un om apropiindu-se de uşa biroului. Fiind primul său client, doreşte să îi facă impresie bună.Când acesta ajunge la uşă, Ion ridică rapid receptorul telefonului şi începe, făcându-i semn cu mâna să intre:- Nu! În niciun caz. Spune-le idioţilor că nu mă voi opri până nu primesc un miliard despăgubire. Da. La tribunal am şedinţă mâine.Spune-i procurorului general că am timp să mă întâlnesc cu el, dar doar săptămâna viitoare cândva.Şi continuă aşa pentru vreo cinci minute. Omul aşteaptă cu răbdare până ce Ion termină. Acesta pune jos receptorul şi se întoarce către noul venit.- Îmi pare rău că v-am făcut să aşteptaţi. Sunt foarte ocupat. Cu ce vă pot ajuta?- Sunt de la Romtelecom. Am venit să instalez telefonul!