De ce nu se dorește un statut unic al militarilor? Decidenții, surzi la doleanțe!

Delega╚Ťia structurilor asociative a fost alc─âtuit─â din col. Marian Tudor, al─âturi de gl. lt. r. Neculai B─âhn─âreanu, pre╚Öedinte ANCMRR ÔÇ×Al. I. CuzaÔÇŁ, ╚Öi cap. r. D─ânu╚Ť Albu, pre╚Öedinte de onoare al Ligii Militarilor Profesioni╚Öti. Din partea ministerului au participat secretar de stat Eduard Bachide, gl. mr. George Spiridonescu, gl.bg. Valeriu Ro╚Öu, col. Dobo╚Ö Marian Ambrozie, lt.col. Florin Bucur, lt.col. Alin Neagu.





ÔÇ×Solicitarea audien╚Ťei a fost f─âcut─â ├«n urma propunerilor venite de la structurile asociative pentru proiectul Legii Statut a cadrelor militare, dar ╚Öi ├«n urma deciziei primului-ministru de a se discuta proiectul legii de mai sus, ├«n prima ┼čedin╚Ť─â a Guvernului din luna septembrie 2022. Discu╚Ťiile au ├«nceput pe tema propunerilor de amendare a proiectului de act normativ, propuneri f─âcute de cinci structuri asociative (din cele 53), care vizau eliminarea unor neconcordan╚Ťe ├«ntre prevederile propuse ╚Öi prevederile constitu╚Ťionale sau legale ├«n vigoare. Concluzie: Ministerul Ap─âr─ârii nu mai dore╚Öte interven╚Ťia ├«n modificarea proiectului de act normativ, justificarea fiind legat─â de retragerea proiectului, modificarea ╚Öi solicitarea altor avize din partea ministerelor Muncii, Finan╚Ťelor etc. Orice interven╚Ťie din partea structurilor asociative se poate face numai ├«n faza dezbaterilor ├«n Parlament. Personal, nu am ├«n╚Ťeles de ce nu am fost informa╚Ťi, ├«n faza solicit─ârii audien╚Ťei, de aceast─â situa╚Ťie, fapt ce elimina ac╚ŤiuneaÔÇŁ, a afirmat col. Marian Tudor.



Ministerul Ap─âr─ârii Na╚Ťionale nu vrea s─â aud─â despre un statut unic?





├Än cadrul ├«ntrunirii s-a ├«ncercat ╚Öi atingerea subiectului necesit─â╚Ťii elabor─ârii unui statut unic al militarilor, pentru care structurile militeaz─â de ani buni, pentru eliminarea discrimin─ârilor dintre cadrele militare ╚Öi solda╚Ťii ╚Öi grada╚Ťii profesioni╚Öti. Dar f─âr─â succes. ÔÇ×Am solicitat ╚Öi discutarea propunerii LMP de elaborare a unui statut unic al militarilor rom├óni. Reprezentan╚Ťii M.Ap.N. au eliminat din start acest proiect, sus╚Ťin├ónd c─â este prevedere constitu╚Ťional─â privind existen╚Ťa unui statut al cadrelor militare. Domnul D─ânu╚Ť Albu a prezentat, ├«n sus╚Ťinerea ideii de unicitate a unui singur statut, problemele grave din unit─â╚Ťile militare, probleme privind lipsa posibilit─â╚Ťilor de preg─âtire a militarilor, inexisten╚Ťa unui sistem de mentenan╚Ť─â a acestor unit─â╚Ťi, demisii ├«n lan╚Ť etc., dar ╚Öi faptul c─â ├«n toate armatele NATO exist─â un statut unic al militarului, idee sus╚Ťinut─â chiar de EUROMIL. Reprezentan╚Ťii ministerului au prezentat c├óteva ac╚Ťiuni privind solu╚Ťionarea problemelor solda╚Ťilor ╚Öi grada╚Ťilor profesioni╚Öti cum ar fi plata chiriilor, diurne de deplasare etc., probleme aflate ├«n curs de solu╚Ťionare, prin ordin, la nivelul M.Ap.N. ├Än urma discu╚Ťiilor a reie╚Öit cu claritate faptul c─â la nivelul factorilor de decizie ├«n elaborarea unor acte normative care vizeaz─â militarul rom├ón este precizat─â pozi╚Ťia cadrului militar. Personal, am solicitat s─â se precizeze cu claritate, ├«n proiectele de acte normative, defini╚Ťia cadrului militarului, cine este sau ce este cadrul militar. R─âspunsul: nu exist─â prevederi clare, iar statutul cadrelor militare nu ofer─â solu╚ŤiiÔÇŁ, a mai precizat reprezentantul forumului structurilor asociative.



╚śansele de solu╚Ťionare a problemelor pensionarilor militari, ca ╚Öi inexistente





ÔÇ×A╚Öa cum am prezentat ╚Öi domnilor pre┼čedin┼úi, discu╚Ťiile au scos ├«n eviden╚Ť─â faptul c─â la nivelul M.Ap.N. sunt ca ╚Öi inexistente ╚Öansele de solu╚Ťionare a problemelor pensionarilor militari. Chiar dac─â opiniile unor pre╚Öedin╚Ťi ai structurilor asociative, ale membrilor acestor structuri elimin─â din start dialogul, ca form─â de ac╚Ťiune ├«n c├ó╚Ötigarea drepturilor noastre, nu se propun alte modalit─â╚Ťi de ac╚Ťiune ╚Öi se continu─â critica distructiv─â intern─â, am propus s─â continu─âm discu╚Ťiile comune pentru g─âsirea posibilit─â╚Ťilor de eliminare a punctelor de vedere divergente. Rog pre╚Öedin╚Ťii structurilor asociative, semnatare al Protocolului de colaborare ├«n cadrul Forumului SAOPSN, s─â prezinte membrilor acestor structuri situa╚Ťia existent─â ╚Öi s─â vin─â cu propuneri concrete de ac╚Ťiune ├«n cadrul acestuiaÔÇŁ, a mai ar─âtat col. Marian Tudor.





Propunerile structurilor asociative din sistemul de ap─ârare, ordine public─â ╚Öi securitate na╚Ťional─â pentru remedierea problemelor majore cu care se confrunt─â militarii, ├«n activitate ╚Öi ├«n rezerv─â, au fost puse din nou pe masa discu╚Ťiilor mar╚Ťi, 30 august, ├«n cadrul unei ├«ntruniri dintre reprezentan╚Ťii Forumului SAOPSN ╚Öi cei ai Ministerului Ap─âr─ârii Na╚Ťionale. Concluziile ├«ntrunirii au fost ├«ns─â dezam─âgitoare, c─âci, a╚Öa cum a punctat col. Marian Tudor, pre╚Öedintele Forumului SAOPSN, ÔÇ×discu╚Ťiile au scos ├«n eviden╚Ť─â faptul c─â la nivelul MApN sunt ca ╚Öi inexistente ╚Öansele de solu╚Ťionare a problemelor pensionarilor militariÔÇŁ ╚Öi nu numai.