Cele trei obiceiuri

După noaptea nunții, Bulă îi spune proaspetei lui soții:– Bubulino, eu am trei obiceiuri la care nu voi renunța pentru nimic în lume!– Ok, Bulă. Care sunt?– În fiecare seară de joi, mă duc să văd meciul cu băieții, că joacă FCSB în Europa League. Nu contează, ninge, plouă, eu mă duc să văd meciul. Ai înțeles?– Am înțeles, Bulă!– În fiecare vineri seară, eu joc poker cu băieții! Nu mă interesează că este sărbătoare, că avem invitați, eu sunt cu băieții la poker! Ai înțeles?– Am înțeles!– Și al treilea. În fiecare duminică dimineață, mă duc cu băieții la pescuit! Nu mă interesează că ninge, că plouă, că e ziua ta, eu plec la pescuit! Ai înțeles?– Da, Bulă, am înțeles!– Bine, Bubulino, mă bucur. Dar tu ai vreun obicei despre care ar trebui să-l știu?– Da, Bulă, unul singur. Eu în fiecare zi, la ora 10 seara, fac dragoste! Este soțul acasă, nu e soțul acasă, nu mă interesează! Eu fac dragoste. Ai înțeles?