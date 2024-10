Unitățile de învățământ din municipiul Constanța, sufocate de case de pariuri și săli de jocuri de noroc

De asemenea, pe strada Ștefan cel Mare, o sală de jocuri a fost deschisă lângă un bancomat, în fața Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”. Câțiva dintre elevii acestei unități de învățământ susțin că au colegi care, după ce au împlinit 18 ani, au intrat în glumă în săli de jocuri, din curiozitate, dar pentru mulți această joacă a devenit o rutină.





„Din clasa a XI-a, de când am început să facem 18 ani, la nivelul clasei a venit această idee de a încerca jocurile de noroc. Am fost mai mult la mișto, să văd cum este, dar m-am speriat când a început să îmi placă. Eu nu mai merg, dar am o colegă care s-ar duce și în pauze dacă ar putea. Zilnic ne spune cum a câștigat sau a pierdut bani, iar de cele mai multe ori pierde. Mai toți încercăm să îi explicăm că nu este bine ce face”¸ a spus Alex, elev în clasa a XII-a.





Până și studenții recunosc că au probleme cu jocurile de noroc și cu pariurile sportive. Mulți au declarat, pentru Cuget Liber, că din adolescență încearcă să își înmulțească banii jucând la aparate, iar sala deschisă lângă Universitate poate fi foarte atractivă pentru cei care au o pasiune pentru pariurile sportive.





„Nu este bine. Ca studenți, bugetul nostru nu este prea generos și se întâmplă, mai în glumă, mai în serios, să mergem pe încredere și să pariem cum ne spun prietenii care urmăresc meciurile. Facem asta în speranța că vom face rost de mai mulți bani, mai ușor, dar de regulă suntem dezamăgiți de rezultate”¸ a spus Darius, student în anul 3.





Deși în spațiul public au fost făcute presiuni pentru închiderea sălilor de jocuri amplasate lângă instituțiile de învățământ și de cult, aceste măsuri încă nu au fost luate, iar efectele negative sunt vizibile în rândul tinerilor.





Mariana State, psihoterapeut specializat în adicții, susține că vârsta la care tinerii încep să joace are o influență mare în scurtarea timpului de instalare a dependenței, iar cu cât vârsta de început este mai mică, cu atât degradările sunt mai mari.





Mai multe școli gimnaziale, licee, dar și facultăți au în apropiere măcar o sală de jocuri. În această primăvară, pe bulevardul Mamaia, fix lângă Universitatea „Ovidius”, a fost deschisă o sală de pariuri care a stârnit multe controverse printre studenții care locuiesc în căminele din apropiere.