Cum să strângi 6.000 euro într-o singură zi

Doi cerşetori români, în Italia, se întâlnesc şi se întreabă unul pe altul:- Câţi bani ai strâns azi?- Şase euro...- Şase euro? Ce ai făcut de ai strâns doar şase euro?- Am făcut de toate ... îmbrăcat ponosit, sărăcăcios, faţă de milog, am scris pe o plăcuţă de carton că am o nevastă şi patru copii de întreţinut.Dar tu cât ai câştigat?- 6.000 de euro !- Ce?!?!? Cum ai procedat de ţi-au dat aşa de mult?- Am pus lângă mine o bucată de carton pe care scria: „Îmi lipsesc şase euro să mă întorc în România!”