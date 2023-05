HOROSCOPUL ZILEI. Ce prezic astrele MIERCURI

Berbec: O să faceţi un efort financiar să reparaţi maşina şi dacă nu se mai poate face nimic o să trebuiască să vă luaţi alta, dacă dispuneţi de bani. Dacă nu, poate vă împrumutaţi.Taur: Primiți un semn de viaţă de la cineva care n-a putut veni la ultima întâlnire şi vă faceţi timp pentru această persoană, că nu vă e deloc indiferent acest om. O problemă de suflet vă macină pe dinăuntru şi o să vă faceţi curaj să vorbiţi despre acest subiect cu persoana în cauză.Gemeni: Se rezolvă probleme mai vechi şi o să vă găsiţi o nouă poziţie în schemă, la serviciu şi o să câştigaţi mai mulţi bani şi-n plus veţi căpăta şi vizibilitate. Încă vă mai frământă nişte aspecte de ordin sentimental şi o să vă destăinuiţi fiinţei iubite ca să vă puteţi continua relaţia.Rac: O să strângeţi relaţiile cu anturajul pentru că o să plecaţi probabil în concediu împreună sau o s-aveţi nişte preocupări comune care să v-aducă beneficii şi-o să aibă toată lumea de câştigat. Relaţia cu partenerul de cuplu va căpăta o nouă dimensiune şi o să lăsaţi deoparte supărările.Leu: O veste bună, poate mai lăsaţi munca şi vă ocupaţi şi de voi ca să scăpaţi cumva de oboseală şi să ieşiţi pe la mondenităţi, poate vă duceţi la o sală de sport, ţineţi dietă. Se poate să vină mai mulţi bani de la serviciu.Fecioară: Te vezi nevoit să o iei de la capăt cu pregătirea unui examen sau pentru a face un pas înainte pe plan profesional, unul pe care ți-l dorești de mai mult timp.Balanță: Încă mai sunt ceva animozităţi în relaţia cu şefii, dar e bine să respectaţi programul şi agenda de lucru ca să nu-i stârniţi. O revenire la vremuri mai bune, în relaţia de cuplu şi o să eliminaţi lucrurile care nu vă plac şi veţi pune un comportament exemplar în loc.Scorpion: Reinventare - e cuvântul de ordine şi de aici o să vină succesul, vin şi banii, se schimbă cam totul în viaţa voastră şi o să vă asiguraţi o poziţie mai sus în carieră. Se poate să întâlniţi pe cineva care să vă facă fericiţi.Săgetător: Vin confirmări şi o să daţi drumul unor proiecte care aşteaptă, poate, de anul trecut să intre în linie dreaptă ca să faceţi rost de bani, să vă suplimentaţi veniturile. Apar noi oportunităţi de a vă lansa pe o nouă orbita profesională.Capricorn: Aveți idei care or să fie bine apreciate de către șefi și ca atare or să vină și banii să acoperiți cheltuielile care par să vă copleşească. E cineva interesat să lucreze cu voi şi poate faceţi cumva să vă contorizaţi efortul şi timpul disponibil ca să ştiţi ce decizie să luaţi.Vărsător: Pare să se facă lumină într-o chestiune de ordin sentimental, o fi fost o neînţelegere, dar nimic iremediabil şi o să vă puteţi continua povestea de dragoste. Se deblochează un traseu profesional.Pești: O să vă echilibraţi cu banii, poate semnaţi un contract care să vă aducă un venit constant şi multe dintre lucrurile complicate se vor rezolva, or să apară, probabil, şi nişte sponsori. Vine cineva care aşteaptă de ceva vreme să vă-ntâlniţi pentru că visează la o relaţie.