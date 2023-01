Jurnalul unui român, în plină iarnă

Aseară a nins toată noaptea. Aşa a decurs ziua mea:8:00: Am făcut un om de zăpadă.8:10: O feministă a trecut și m-a întrebat de ce nu am făcut o femeie de zăpadă.8:15: Am făcut și o femeie de zăpadă.8:17: Vecina mea feministă s-a plâns de pieptul voluptuos al femeii de zăpadă spunându-mi că femeile de zăpadă sunt transformate în obiecte sexuale pretutindeni.8:20: Tinerii homosexuali care trăiau în apropiere și-a aruncat o privire și mi-au zis că ar fi putut fi doi oameni de zăpadă în loc.8:22: O persoană transgender m-a întrebat de ce nu am făcut doar o persoană de zăpadă cu părți detașabile.8:25: Veganii de la capătul străzii s-au plâns de nasul morcov al omului, deoarece legumele sunt mâncare și nu decorează figurile de zăpadă.8:28: Sunt numit rasist deoarece perechea de zăpadă este albă.8:31: Tipul musulman de peste drum îmi cere ca femeia de zăpada să poarte burqa.8:40: Poliția vine la mine să spună că cineva a fost ofensat.8:42: Vecina feministă s-a plâns din nou că mătura femeii de zăpadă trebuie să fie înlăturată pentru că se prezintă astfel femeile într-un rol casnic.8:43: A venit ofițerul de egalitate al consiliului și m-a amenințat cu evacuarea.9:00 Sunt la știri ca un presupus infractor terorist, rasist, sexist, homofob, care este ofensator și nu face decât să agite probleme în timpul vremurilor dificile.9:10 Sunt întrebat dacă am vreun complice… Copii mei sunt luați de serviciile sociale.9:29 Protestatarii de la stânga, jigniți rău de tot, fac un marș pe stradă cerând ca eu să fiu decapitat…