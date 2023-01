După o vizită a lui Obama în București, doi bărbați discută:- Ai văzut ce ceas mișto avea Obama?- Nu.- Hai la mine acasă să ți-l arăt!- Bulișor, tu ai învățat papagalul să vorbească urât?- Nu, bunicuțo. I-am spus numai ce nu are voie să repete.- Alinuța, ce-ai făcut la examenul de azi de la Bacalaureat? o întreabă maică-sa pe fiica sa blondă.- L-am picat… răspunse ea.- A fost așa de greu?- Normal. Păi de unde era să știu eu cine a inventat legea atracției universale a lui Newton?… Că doar știi că nu mi-a plăcut niciodată geografia!Se duc oltenii la primarul din Craiova, să capete permisiunea să doarmă și ei în cerșafuri, ca toată lumea, că până atunci dormeau pe rogojini.- Bine, zice primarul, vă dau voie să puneți așternut, dar în prealabil să vă spălați pe picioare.Un oltean nedumerit întreabă:- Dom’ primar, dar dacă n-avem prealabil, putem să ne spălam în lighean?Soțul se întoarce din deplasare cu două zile mai devreme. Nici nu reușește să deschidă ușa, că deja primește două palme de la soție:- Nesimțitule, tu crezi că eu sunt o uşuratică?Două soții de polițiști stau de vorbă. Una zice:- Dragă, soțul meu are post lângă o florărie. Niciodată nu mi-a adus vreo floare!- Și ce? Al meu are post lângă conservator. O conservă n-am văzut până acum...Caporalul, cam miop de felul lui:- Drepți! Asta e valabil și pentru tine, tu, ăla cu boneta roșie, din spate!Un soldat îndrăznește să-i atragă atenția:- Domnule caporal, permiteți să raportez, să trăiți, ăla e un hidrant!- Fie ce-o vrea el! Aici trebuie să asculte și cei cu facultate!Ștefan cel Mare, către oștenii săi:- Moldoveni, mâine să fiți la Podu Înalt, ne batem cu turcii.- Vom fi, Măria Ta!- Bă, dar să veniți, c-am vorbit cu oamenii ăia…