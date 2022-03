O femeie de la ţară se duce la ginecolog

Domnule doctor, am o puzderie de copii şi cum nasc, cum rămân gravidă din nou. Ce mă sfătuiţi să fac să nu mai rămân însărcinată?- Păi, cel mai sigur ar fi să nu te mai culci cu bărbatul o perioadă.- Am încercat, dom' doctor, dar cu atâţia copii pe cap, toată ziua muncesc, iar seara cad ruptă de oboseală şi adorm de cum pun capul pe pernă, iar bărbatu-miu se strecoară lângă mine.- Atunci, dacă aşa stau lucrurile, te duci şi cumperi un borcan de zece litri, iar seara când te culci, bagi picioarele în borcan şi ai scăpat de necaz!Femeia nu prea pricepuse ce vrea doctorul să spună şi întreabă:- Cum în borcan, dom' doctor?- Aşa bine! Te culci cu picioarele în borcan şi ai să vezi că nu mai rămâi gravidă. Metoda este garantată 100%. După câteva luni bune, femeia vine din nou la doctor, gravidă. Când o vede, doctorul o întreabă mirat:- Ai rămas iar gravidă? Nu se poate! Cum s-a-ntâmplat? Ai cumpărat un borcan de zece litri, aşa cum ţi-am spus, în care să bagi picioarele când te culci?La care, femeia zice:- Am cumpărat, dom' doctor, dar n-am găsit borcan de zece litri şi am luat două de cinci.