Problemă de matematică pe Facebook în România: „Ana are 10 portocale. Mănâncă cinci dintre ele. Câte portocale îi mai rămân?”Răspunsurile date de români:1) Românul specialist în nutriție:- Nu e ok că mănâncă cinci portocale E prea mult!2) Românul conspirativ:- De unde are Ana 10 portocale? Le-a furat!3) Românul frustrat:- Bine că mănâncă ea ca nesimțita cinci portocale, alții nu au nici măcar o prună.4) Românul lăudăros:- Ce să spun! Are 10 portocale. Eu am 15 kiwi și nu vin să mă dau mare pe aici.5) Românul naționalist:- Merele nu-i mai plac?!6) Românul agramat:- E multe. S-ă dea și la alți.7) Românul de pe un cont fals:- Du-te dracu’ Ano! Proasto!8) Românul specialist în medicină:- Bine, bine, are portocale. Dar s-a vaccinat?