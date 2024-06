Scrisoarea buclucașă

- Salut, Ioane, te-am chemat să te întreb dacă îți mai aduci aminte de văduva aia la care am dormit când am fost la munte, acum nouă luni.- Îmi amintesc, Vasile… faină femeie!- Nu cumva, în timpul nopții, tu te-ai trezit și ai fost în camera ei?- Am fost, Vasile…- Și nu cumva ți-ai dat numele meu?- Ba da…, iartă-mă, fratele meu…, dar ce s-a întâmplat?- Am primit scrisoare de la avocatul ei! A murit și mi-a lăsat mie totul!